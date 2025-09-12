জাকসুর কার্যক্রম পরিচালনা করতে এসে এক শিক্ষকের মৃত্যু

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গণনার দায়িত্ব পালন করতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন চারুকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জান্নাতুল ফেরদৌস। এরপর তৎক্ষণাৎ তাঁকে সাভারের একটি বেসরকারি মেডিকেলে নিয়ে গেলে সেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
সহকারী অধ্যাপক জান্নাতুল ফেরদৌস জাকসু ও প্রীতিলতা হল সংসদের পোলিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। আজ শুক্রবার সকাল ৮টার দিকে জাকসু নির্বাচনের ভোট গণনার দায়িত্ব পালন করতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্য ড. রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা। তিনি বলেন, ‘ভোট গণনার কাজে ম্যাডাম এখানে এসেছিলেন। এরপর তিনি হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে এনাম মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আমরা এ ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছি।’
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, সকাল ৮টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে দায়িত্বে পালন করতে আসেন জান্নাতুল ফেরদৌস। এরপর তিনি অচেতন হয়ে পড়লে দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাম্বুলেন্সে তাঁকে সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নেওয়ার পরে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।