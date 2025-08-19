ডাকসু হবে সবার, কোনো দল বা বর্গের নয় : সাদিক কায়েম

ভিপি পদপ্রার্থী, ছাত্রশিবির
ডাকসু হবে সবার, এটা কোনো দল বা বর্গের হবে না বলে প্রত্যাশা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি ও আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে সংগঠন থেকে ভিপি পদপ্রার্থী সাদিক কায়েমের। কেমন ডাকসু প্রত্যাশা করেন—আজকের পত্রিকার এমন প্রশ্নে গতকাল মঙ্গলবার তিনি এ মন্তব্য করেন।
সাদিক কায়েম বলেন, ‘আমরা চাই, এই ডাকসু হবে সবার, এটা কোনো দল বা বর্গের হবে না। জুলাইয়ে আমরা যেমন সবাই একসঙ্গে কাজ করেছি, ডাকসুতেও আমরা সে রকমই করতে চাই। বিগত সময়ে ছয়টি ডাকসু হয়েছে এবং সেসব ডাকসুতে নেতাও তৈরি হয়েছেন। তবে তাঁরা একটি নির্দিষ্ট দলকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আমরা চাই, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ছাত্রসংগঠনগুলো একসঙ্গে কাজ করবে।’
নির্বাচিত হলে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সংকট নিরসনে কাজ করবেন বলেও জানান ছাত্রশিবিরের প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী। তিনি বলেন, ‘আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বাধ্য করব শিক্ষার্থীদের নানা সংকট নিরসনে পদক্ষপ নিতে। আমরা চাই, একজন বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থী পড়াশোনার পরিবেশ পাবে, হলে খাদ্যের মান ঠিক পাবে, হলের সিট সুন্দরভাবে পাবে, সে সঙ্গে লাইব্রেরি ফ্যাসিলিটি ও স্বাস্থ্যসেবা পাবে। একই সঙ্গে ক্যাম্পাসে নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করব।’
নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে সাদিক কায়েম বলেন, ‘বিগত এক বছরে আমাদের নানা পদক্ষেপে শিক্ষার্থীদের অভূতপূর্ব সাড়া দেখে আমরা জয়ের বিষয়ে আশাবাদী। আমাদের নিয়ে শিক্ষার্থীরা স্বপ্ন দেখছে এবং তারা আমাদের নেতৃত্বের ওপর আস্থা রাখতে চায়। এ কারণে আমরা মনে করছি, আমাদের সম্পূর্ণ প্যানেলের বিজয় হবে।’