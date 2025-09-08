হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচনে প্রার্থিতা ফিরে পেতে জুলিয়াস সিজারের করা রিট খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

মো. জুলিয়াস সিজার তালুকদার। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভিপি পদে প্রার্থিতা ফিরে পেতে জুলিয়াস সিজার তালুকদারের করা রিট খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। আজ সোমবার শুনানি শেষে বিচারপতি মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি বিশ্বজিৎ দেবনাথের বেঞ্চ রিটটি সরাসরি খারিজ করে দেন।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের অপর একটি বেঞ্চ রিটটি কার্যতালিকা থেকে বাদ দেন। এরপর এই বেঞ্চে আবেদন করা হয়।

রিটের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী সরদার আবুল হোসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির।

আদেশের পর শিশির মনির বলেন, ‘রিটটি সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। ফলে জুলিয়াস সিজারের প্রার্থিতা বাতিলই থাকল। আর এরই মধ্যে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। আশা করি আগামীকাল মঙ্গলবার উৎসবমুখর পরিবেশে ডাকসু নির্বাচন হবে।’

অভিযোগের বিষয়ে জুলিয়াস সিজার তালুকদারকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দেওয়ার কথা উল্লেখ করে গত ২৭ আগস্ট চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তাকে আইনি নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। তাতে সাড়া না পাওয়ায় প্রার্থিতা ফিরে পাওয়ার নির্দেশনা চেয়ে গত রোববার রিট করেন জুলিয়াস।

প্রার্থিতা ফেরত ও ডাকসু নির্বাচন স্থগিত চেয়ে হাইকোর্টে রিট জুলিয়াস সিজারের

জুলিয়াস সিজার তালুকদারের নাম ও ব্যালট নম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ দেওয়া এবং তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত কেন আইনগত কর্তৃত্ব-বহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না—এ মর্মে রুল জারির আরজি জানানো হয়েছিল রিটে। এ ছাড়া চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকায় নাম ও ব্যালট নম্বর পুনর্বহাল না করা পর্যন্ত ডাকসু নির্বাচন স্থগিতের নির্দেশনা চাওয়া হয়েছিল।

ছাত্রলীগ সম্পৃক্ততার দায়ে ডাকসুর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা থেকে জুলিয়াসের নাম বাদ
