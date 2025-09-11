মেয়েদের হলে ঢুকে ভোটার ও প্রার্থীদের বের করে দিলেন ছাত্রদলের ভিপি পদপ্রার্থী, ১ ঘণ্টা ভোট গ্রহণ বন্ধ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে সৃষ্ট জটিলতায় এক ঘণ্টা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা হল কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ বন্ধ ছিল।
আজ দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ভোট কারচুপির অভিযোগ এনে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করেন ছাত্রদলের ভিপি পদপ্রার্থী শেখ সাদি হাসান। এ সময় সব ভোটারকে এবং নারী প্রার্থীকে কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হয়। এতে হলের শিক্ষার্থীরা তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জানালে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা হয়। তবে দেড়টার দিকে আবার ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে।
এ বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদপ্রার্থী ফারহানা বিনতে জিগার ফারিনা বলেন, ‘একটা মেয়েদের হলে এরকমভাবে ছেলেরা ঢুকে গেলে এখানে মেয়েদের নিরাপত্তা থাকে না। সে একেবারে দ্বিতীয় তলায় চলে গিয়েছিল, আমরা এটার প্রতিবাদ জানাই।’
এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব বলেন, ‘এখানে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল। তবে সেটা সেরকম কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। আমরা পুনরায় ভোট গ্রহণ শুরু করেছি।’