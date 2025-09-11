হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

জাকসুর ভোট গ্রহণ শেষ, এখন গণনার পালা

জাবি প্রতিনিধি 

ব্যালট বাক্স সিনেট ভবনে নেওয়া হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে। ভোট গ্রহণ শেষে ভোট গণনা শুরুর অপেক্ষা করছেন শিক্ষার্থীরা।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে পৃথক ২১টি কেন্দ্রে চলে ভোট গ্রহণ। ভোট গ্রহণ শেষে ব্যালট বাক্সগুলো আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে সিনেট ভবনে পাঠানো হয়েছে, সেখানে গণনা করা হবে।

এ বিষয়ে ২১ নম্বর ছাত্র হলের রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন, ‘আমরা সকাল থেকেই খুব উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট গ্রহণ করেছি। আমাদের কেন্দ্রে প্রত্যাশার থেকে বেশি ভোট পড়েছে। এখন আমরা ব্যালটগুলো সিনেটে পাঠাব, এরপর নির্বাচন কমিশন হয়তোবা গণনার প্রক্রিয়া শুরু করবে।’

সম্পর্কিত

এবার ভোট বয়কট প্রগতিশীলদের, পুনর্নির্বাচন দাবি

কাজী নজরুল ইসলাম হল ভোটকেন্দ্রে সন্ধ্যা ৭টায়ও ভোট গ্রহণ চলছে

হেরে যাওয়ার ভয়েই ভোট বর্জন কি না, প্রশ্ন শিবির-সমর্থিত জিএস প্রার্থীর

পরীক্ষিত প্রার্থীরাই নির্বাচিত হবেন, প্রত্যাশা জাবির নারী শিক্ষার্থীদের

নির্বাচনের পরিবেশ যথেষ্ট সুষ্ঠু রয়েছে: জাবি উপাচার্য

‘ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং’-এর অভিযোগ তুলে ছাত্রদল প্যানেলের ভোট বর্জন

রুমমেটকে জখম করা ডাকসুর সেই ভিপি প্রার্থী জালালের জামিন

আচরণবিধি লঙ্ঘন: আটকের পর ছেড়ে দেওয়া হলো ছাত্রদলের হল সভাপতিকে

অব্যবস্থাপনা ও বিশৃঙ্খলার অভিযোগ শিবিরের জিএস প্রার্থীর

ছাত্রদল ভোটারদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছে, শিবিরের ভিপি প্রার্থীর অভিযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা