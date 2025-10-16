রাকসু নির্বাচনের অসংগতি নিয়ে ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’ প্যানেলের সংবাদ সম্মেলন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে। এতে নির্বাচনের কিছু অসংগতি তুলে ধরেছে বামধারার গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ প্যানেল।
আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব অসংগতি তুলে ধরেন প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী ফুয়াদ রাতুল।
ফুয়াদ রাতুল বলেন, ‘রাকসু নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হলেও শুরু থেকেই আমরা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের ঘাটতি দেখতে পেয়েছি। কিছু প্যানেল সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিতের শর্তকে লঙ্ঘন করে মাত্রাতিরিক্ত অর্থ খরচ করেছে। উপহার বিলি, ভূরিভোজ আয়োজন, শিক্ষার্থীদের প্রাইভেসি লঙ্ঘনের মতো ঘটনার বিরুদ্ধে প্রশানের উদ্যোগ আমরা দেখতে পাইনি।’
ফুয়াদ আরও বলেন, ‘শহীদুল্লাহ হলের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীরা ভোটকেন্দ্রের ভেতর শিবিরের প্যানেলের প্রচার চালিয়েছেন বলে আমরা অভিযোগ পেয়েছি। কিছু হলের প্রার্থীরা একের অধিক ব্যালট প্রাপ্তির কথা জানিয়েছে। বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ইচ্ছাকৃত লাইন জ্যামিংয়ের ঘটনা আমরা দেখেছি। এ ছাড়া রাকসুতে অংশগ্রহণ করা দুটি প্যালেনের দলীয় নেতা-কর্মীরা কাজলা ও বিনোদপুর গেটে স্থানীয় নেতা-কর্মীদের জমায়েত ঘটিয়েছে, যা ক্যাম্পাসে একধরনের ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।’