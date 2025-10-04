জাতীয় এআই প্রতিযোগিতা ১৫ নভেম্বর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে ভিশনএক্স এআই পাওয়ার্ড ন্যাশনাল ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) জাতীয় প্রতিযোগিতা। আগামী ১৫ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ২ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
দেশের প্রযুক্তি উদ্ভাবনে তরুণদের অংশগ্রহণ বাড়ানো, শিক্ষার্থীদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং একাডেমিয়া ও ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করার লক্ষ্যে দিনব্যাপী এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীরা এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবকেরা এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন। তবে প্রার্থীদের বয়সসীমা সর্বোচ্চ বয়স ২৭ বছর হতে হবে। আগ্রহী শিক্ষার্থী ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো visionx.cse.du.ac.bd ওয়েবসাইট থেকে নিবন্ধন করতে পারবেন। নিবন্ধন চলবে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত।