শ্রেণিকক্ষে শান্তি ফেরানোর সহজ কৌশল

শ্রেণিকক্ষে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা কথা বলে। সবাইকে একসঙ্গে চুপ রাখা সম্ভব হয় না। এতে শিক্ষকেরা মনোযোগ হারান। ক্লাসের পড়ার ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হয়। তবে কিছু সহজ কৌশল ব্যবহার করলে খুব দ্রুত শ্রেণিকক্ষে শান্তি ফেরানো যায়। ছোট ছোট কৌশল হলেও এগুলো খুবই কার্যকর।
হঠাৎ চুপ হয়ে যাওয়া
যখন শিক্ষক দেখেন শিক্ষার্থীরা খুব বেশি কথা বলছে এবং তাদের থামানো যাচ্ছে না। তখন যদি শিক্ষক হঠাৎ চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে যান। দেখা যাবে, সবাই থেমে গেছে। এটি একটি খুবই সরল এবং কার্যকর উপায়। শিক্ষক কিছুক্ষণের জন্য চুপ থাকলেই শিক্ষার্থীরা মনোযোগী হয়ে উঠবে।
‘আমার মনোযোগ চাই’ বলা
শিক্ষক যদি শান্ত কণ্ঠে বলেন, ‘আমার মনোযোগ দরকার। তোমরা যারা কথা বলছ, চুপ হয়ে যাও। এতে শিক্ষার্থীরা চুপ হয়ে যাবে। এটি একটি ছোট্ট কিন্তু খুব কার্যকর উপায়। নিয়মিত ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীরা সব সময় মনোযোগ দিতে শেখে।
মজার গণনা
পড়ার সময় গণনার মাঝে হঠাৎ মজা করা। যেমন: ‘৫...৪...৩... অক্টোপাস ...১।’ এতে শিশুরা চমকে যায় এবং শিক্ষকের দিকে মনোযোগী হয়। এটি শ্রেণিকক্ষে আনন্দও আনে এবং মনোযোগ দ্রুত ফেরায়। ছোট ছোট হাস্যকর উদাহরণ শ্রেণিকক্ষ প্রাণবন্ত রাখে।
খেলাধুলায় মনোযোগ টানুন
ছোট খেলা শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করে। যেমন ‘যদি আমাকে শুনতে পাও, তোমার নাক ছুঁয়ে দাও।’ খেলাধুলায় সবাই অংশ নিলে মনোযোগ বাড়ে। শিক্ষার্থীরা মজা পায় এবং শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা ফিরে আসে।
শান্তদের নাম ধরে প্রশংসা
যারা চুপ থাকে, তাদের নাম ধরে প্রশংসা করুন। যেমন ‘রাকিব প্রস্তুত, সফিক প্রস্তুত।’ ছোট প্রশংসা শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেয়। সবাই চেষ্টা করে মনোযোগী হতে। এটি শ্রেণিকক্ষে শান্তি বজায় রাখে।
হাত তোলা
শ্রেণিকক্ষে সবাইকে হাত তুলতে বললে সবাই চুপ হয়। যেমন ‘যারা আমায় শুনছ, সবাই হাত তোল।’ এ সংকেত সহজ। শিক্ষার্থীরা দ্রুত বোঝে এবং অনুসরণ করে। এটি ক্লাসকে সুসংগঠিত রাখে।
বোর্ডে লেখা
শিক্ষক বোর্ডে লিখে মনোযোগ ফেরাতে পারেন। যেমন ‘প্রথম যে গ্রুপ চুপ হবে, তারা সবার আগে ক্লাস শেষ করবে।’ শিশুরা বোর্ডে লেখা অনুসরণ করে এবং দ্রুত চুপ হয়।
ছোট ছোট আয়োজন
হঠাৎ আলো পরিবর্তন, গান, কবিতা বা ছোট মজার কার্যক্রম শ্রেণিকক্ষে মনোযোগ ফিরিয়ে আনে। সামান্য নাটকীয়তা শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ ধরে রাখে। ক্লাসের পরিবেশ আনন্দময় হয়।
মজার শব্দ ব্যবহার
ডোরবেল, তাম্বুরিন বা অন্য মজার শব্দ ব্যবহার করুন। শব্দ শুনে সবাই চুপ হয়। এটি মনোযোগ ফেরাতে খুবই কার্যকর। শিক্ষার্থীরা মজা করে মনোযোগী হয়।
আরও যা করা যায়
ছোট ছোট বিষয়, যেমন হাত ওপরে তোলা, বসা, দাঁড়ানো—এগুলোও মনোযোগ বাড়ায়। শিক্ষার্থীরা সহজে মজা করে অংশ নেয়। এতে ক্লাস প্রাণবন্ত হয় এবং মনোযোগ ধরে রাখা সহজ হয়।
শ্রেণিকক্ষে শান্তি ফেরাতে জটিল কৌশল দরকার নেই। সহজ নিয়ম, ছোট খেলা এবং সামান্য মজা মিলিয়ে শ্রেণিকক্ষে সবাই চুপ, মনোযোগী এবং আনন্দময় থাকে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী দুজনেই শান্ত থাকে। নিয়মিত ব্যবহার করলে ক্লাস আরও ভালোভাবে চলে।