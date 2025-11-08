হংকং ইউনিভার্সিটিতে এডিবি বৃত্তি

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হংকং ইউনিভার্সিটি এডিবি স্কলারশিপের আবেদনপ্রক্রিয়া। যাঁরা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করতে চান, তাঁদের জন্য এটি একটি দারুণ সুযোগ। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের এই মর্যাদাপূর্ণ স্কলারশিপের মাধ্যমে সদস্যদেশগুলোর মেধাবী শিক্ষার্থীরা হংকংয়ের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। বিশেষ করে নগর-পরিকল্পনা ও নকশাবিষয়ক উচ্চশিক্ষায় আগ্রহীদের জন্য এটি হতে পারে ক্যারিয়ার গঠনের এক অনন্য দিগন্ত।
এশিয়ার অন্যতম শীর্ষ উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হংকং ইউনিভার্সিটি তার শত বছরের শিক্ষাব্যবস্থা, আধুনিক গবেষণা পরিবেশ এবং বৈচিত্র্যময় আন্তর্জাতিক ক্যাম্পাসের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত। ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মিতভাবেই বৈশ্বিক র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ স্থানে থাকে। শিক্ষার্থীদের বাস্তবমুখী জ্ঞান, উদ্ভাবন ও বহু সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি কাজ করে যাচ্ছে।
সুযোগ-সুবিধা
এডিবি স্কলারশিপের নির্বাচিত আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। স্কলারশিপটির আওতায় সম্পূর্ণ কাভার করবে। পাশাপাশি মাসিক ভাতা ও থাকার জন্য হাউজিং অ্যালাউন্স দেওয়া হয়। রয়েছে বই, স্টাডি ম্যাটেরিয়াল এবং অন্যান্য শিক্ষাসামগ্রীর জন্য আলাদা ভাতার ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যবিমা, যাতায়াতসহ বিমানভাড়াও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে কোনো ফি লাগবে না।
আবেদনের যোগ্যতা
বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে শিক্ষার্থীদের কিছু নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করতে হবে। আবেদনকারীকে অবশ্যই এডিবি সদস্যভুক্ত দেশের নাগরিক হতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ভর্তির শর্ত পূরণের পাশাপাশি থাকতে হবে স্নাতক ডিগ্রি। থাকতে হবে অন্তত দুই বছরের পূর্ণকালীন পেশাগত অভিজ্ঞতা। আবেদনকারীর বয়স ৩৫ বছরের নিচে হতে হবে।
যেসব দেশের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন
আফগানিস্তান, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাংলাদেশ, ভুটান, কম্বোডিয়া, ফিজি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, কাজাখস্তান, লাওস, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মঙ্গোলিয়া, মিয়ানমার, নেপাল, পাকিস্তান, পাপুয়া নিউগিনি, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা, তাজিকিস্তান, থাইল্যান্ড, তুর্কিমেনিস্তান, উজবেকিস্তান ও ভিয়েতনাম।
আবেদনের প্রয়োজনীয় তথ্য
অনলাইনে পূরণ করা আবেদন ফরম, বিস্তারিত একাডেমিক সিভি ও বৃত্তির ফরম। আবেদনকারীকে নিজের স্টাডি ও রিসার্চ প্ল্যান জমা দিতে হবে, যা নির্বাচিত বিষয়ের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্য তুলে ধরে। পাশাপাশি জমা দিতে হবে অফিশিয়াল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, গ্র্যাজুয়েশন সার্টিফিকেট এবং দুটি সুপারিশপত্র। পরিচয় যাচাইয়ের জন্য পাসপোর্ট কিংবা জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি যুক্ত করাও বাধ্যতামূলক।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ২ জানুয়ারি, ২০২৬।