কানাডায় লেস্টার বি পিয়ারসন বৃত্তি-২০২৬-এর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তিটি উন্মুক্ত। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা দেশটির টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করতে পারবেন।
টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় কানাডার অন্যতম প্রাচীন ও শীর্ষস্থানীয় উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৮২৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্টারিও প্রদেশের টরন্টো শহরে বিশ্ববিদ্যালয়টির অবস্থান। দীর্ঘ ইতিহাস ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়টি শুধু কানাডায় নয়, বিশ্বজুড়েই খ্যাতি অর্জন করেছে।
বিশ্ববিদ্যালয়টির তিনটি প্রধান ক্যাম্পাস রয়েছে। এগুলো হলো—সেন্ট জর্জ (টরন্টো শহরের কেন্দ্রস্থলে), স্কারবরো ও মিসিসাগা। এখানে প্রায় ৯০ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী রয়েছেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়টি বহু-সংস্কৃতির শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলেছে।
সুযোগ-সুবিধা
লেস্টার বি পিয়ারসন বৃত্তিটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় বহন করবে। বই সরবরাহ করা হবে। থাকছে স্বাস্থ্যবিমা ও বৃত্তির মেয়াদকাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ আবাসন ব্যবস্থার সুযোগ।
আবেদনের যোগ্যতা
কানাডার নাগরিকত্ব নেই, এমন যেকোনো আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীর উচ্চমাধ্যমিকে আকর্ষণীয় ফলসহ সনদ থাকতে হবে। বৃত্তির নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানে সক্ষম হতে হবে।
বৃত্তির মেয়াদ: ৪ বছর।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রসমূহ
টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান, ভৌত ও গাণিতিক বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটার বিজ্ঞান, প্রকৌশল, কাইনেসিওলজি ও শারীরিক শিক্ষা, সংগীত এবং স্থাপত্যসহ ৭০০টির বেশি স্নাতক প্রোগ্রামে ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ রয়েছে।
আবেদনপদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৭ নভেম্বর, ২০২৫।