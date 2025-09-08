বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত কমিটি গঠনের নির্দেশ

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অ্যাডহক কমিটি বিলুপ্ত করে আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে নিয়মিত কমিটি (গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) গঠনের নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আজ সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উপসচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক-১) সাইয়েদ এ. জেড. মোরশেদ আলী স্বাক্ষরিত পরিপত্র থেকে এ তথ্য জানা যায়।
পরিপত্রে বলা হয়, গত ১৮ নভেম্বর মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের জারি করা প্রজ্ঞাপনে যেসব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গঠিত অ্যাডহক কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে অথবা চলমান রয়েছে সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবিধান মালা, ২০২৪ (সংশোধনীসহ) অনুযায়ী আগামী ৩০ নভেম্বরে মধ্যে আবশ্যিকভাবে নিয়মিত কমিটি গঠন করতে হবে।
আরও বলা হয়, যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এখনো অ্যাডহক কমিটি গঠন হয়নি, উক্ত প্রবিধানমালা ২০২৪ (সংশোধনীসহ) মোতাবেক আগামী ১৫ দিনের মধ্যে অ্যাডহক কমিটি গঠন করতে হবে এবং ৩০ নভেম্বরের মধ্যে নিয়মিত কমিটি গঠন করতে হবে। আর সব অ্যাডহক কমিটি ১ ডিসেম্বরের মধ্যে বিলুপ্ত হবে।
কমিটি গঠনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান দায়ী থাকবেন এবং বিধি মতে ব্যবস্থার আওতায় আসবেন বলেও পরিপত্রে বলা হয়েছে।