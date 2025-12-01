জাপানের রিটসুমেইকান বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি নিয়ে পড়তে চাইলে

জাপানের রিটসুমেইকান বিশ্ববিদ্যালয়ের এমইএক্সটি বৃত্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জাপানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে, এমন যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা বৃত্তির আওতায় স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। যেসব শিক্ষার্থী জাপানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী, তাঁদের আবেদন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য বৃত্তিটি প্রযোজ্য।
রিটসুমেইকান বিশ্ববিদ্যালয় জাপানের অন্যতম প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, যা একাডেমিক উৎকর্ষ, উন্নত গবেষণা এবং উদ্ভাবনের জন্য ব্যাপকভাবে পরিচিত। কিয়োটো, ওসাকা ও শিগা—এই তিনটি অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস অবস্থিত। রিটসুমেইকান তার সমৃদ্ধ গবেষণা অবকাঠামো, অভিজ্ঞ শিক্ষক ও বৈচিত্র্যময় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী কমিউনিটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য গড়ে তুলেছে একটি গ্লোবাল লার্নিং এনভায়রনমেন্ট।
সুযোগ-সুবিধা
রিটসুমেইকান বিশ্ববিদ্যালয়ের এমইএক্সটি বৃত্তি নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের রয়েছে সম্পূর্ণ ফান্ডেড উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ। এই বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের শতভাগ টিউশন মওকুফ করা হবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতি মাসে থাকছে ১ লাখ ৪৩ হাজার থেকে ১ লাখ ৪৫ হাজার জাপানিজ ইয়েন। শুধু তা-ই নয়, প্রোগ্রামের শুরুতে ও শেষে জাপানে আসা-যাওয়ার জন্য ইকোনমি ক্লাস বিমানভাড়াও বহন করা হবে।
এমইএক্সটি বৃত্তির পরিচিতি
জাপানের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে সংক্ষেপে এমইএক্সটি বলা হয়। এই এমইএক্সটি বিশ্বজুড়ে মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ বৃত্তি কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। এই বৃত্তির আওতায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা দেশটির শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পেয়ে থাকেন।
আবেদনের যোগ্যতা
এমইএক্সটি বৃত্তির জন্য আবেদন করতে হলে প্রার্থীদের কিছু নির্দিষ্ট যোগ্যতার শর্ত পূরণ করতে হবে। প্রথমত, প্রার্থীর জাপানের নাগরিকত্ব থাকা যাবে না। প্রার্থীর দেশের সঙ্গে জাপানের কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকতে হবে। শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে। প্রার্থীর জন্মসাল ১৯৯১ সালের ২ এপ্রিলের পর হতে হবে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে জাপানে পৌঁছাতে সক্ষম হতে হবে। বিগত শিক্ষাজীবনে সিজিপিএ-৩ স্কেলে অন্তত ২.৩০ থাকতে হবে।
ভাষাগত যোগ্যতা
বৃত্তির জন্য আবেদনকারীদের নির্দিষ্ট ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা প্রদর্শন করতে হবে। প্রার্থীদের টোয়েফল আইবিটি স্কোর ৭২ বা তার বেশি হতে হবে। অথবা আইইএলটিএসে স্কোর ৫.৫ বা তার বেশি হতে হবে। তবে যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ববর্তী ডিগ্রির পাঠদান পদ্ধতি ইংরেজি মাধ্যমের ছিল, তাঁরা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ইংরেজি দক্ষতা সনদ জমা দিতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে আলাদা ভাষা পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হবে না।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ ডিসেম্বর, ২০২৫।