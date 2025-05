একটি মানসম্পন্ন প্রবন্ধ লেখার কৌশল

টপিক বেছে নেওয়া

প্রথমেই প্রম্পটটি ভালোভাবে পড়ুন এবং এমন একটি বিষয় বেছে নিন, যা আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা, আগ্রহ অথবা দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। একাধিক বিষয়ের ওপর লিখলে আবেদন বাতিল হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি কোনো বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে কিছু শিখে থাকেন, তবে ‘The lessons we take from obstacles...’ ধরনের প্রম্পট আপনার জন্য উপযুক্ত হতে পারে।