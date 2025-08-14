ইতালির পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থায়িত বৃত্তি

ইতালির ইউনিভার্সিটি অব পিসা স্কলারশিপ-২০২৬-এর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। সম্পূর্ণ অর্থায়িত এ বৃত্তির আওতায় শিক্ষার্থীরা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তিতে অর্থায়ন করবে দেশটির সরকার।
ইউনিভার্সিটি অব পিসা একটি প্রাচীন গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়। এটি ১৩৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়টি ইউরোপের অন্যতম পুরোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর একটি। বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বজুড়ে গবেষণা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং মানবিক বিদ্যায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিখ্যাত বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মিসহ বহু নোবেলজয়ী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি শিক্ষালাভ করেছেন।
সুযোগ-সুবিধা
পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনের জন্য কোনো আবেদন ফি দিতে হবে না। ২০২৬ সালের কিছু বৃত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়টি অর্থায়ন করে থাকে। আবার কিছু বৃত্তিতে দেশটির সরকার অর্থায়ন করে থাকে। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৪০০ ইউরো (৩ লাখ ৩৯ হাজার ২৮৮ টাকা)।
আবেদনের যোগ্যতা
ইতালির নাগরিকত্ব নেই, এমন যে কেউ এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি প্রোগ্রামে ভর্তি হতে হবে। প্রার্থীর অবশ্যই আকর্ষণীয় একাডেমিক ফলাফল থাকতে হবে। আইইএলটিএস বা টোয়েফলের প্রয়োজন নেই। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হতে হবে।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রসমূহ
কৃষি ও পশুচিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রকৌশল, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, মানবিক, গাণিতিক ভৌত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞান।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: আগামী ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।