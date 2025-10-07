হোম > শিক্ষা

এলজিইডিতে আইইউটির শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ক্রিলিকের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

এলজিইডিতে আইইউটির শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ক্রিলিকের দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) আয়োজিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং প্রোগ্রামের আওতায় দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির (আইইউটি) সিভিল ও এনভায়রনমেন্ট বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ২১ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন।

আজ মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) আগারগাঁওয়ে এলজিইডির সদর দপ্তরের সেমিনার কক্ষে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। চার সপ্তাহব্যাপী (২৮ সেপ্টেম্বর-২৩ অক্টোবর) আয়োজিত প্রশিক্ষণে এলজিইডির অধীন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টারের (ক্রিলিক) আওতায় চলমান কাজ এবং জলবায়ু-সম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ধরনের তথ্য তাঁদের কাছে উপস্থাপন করা হয়।

প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্রিম-ক্রিলিকের প্রকল্প পরিচালক মো. আবদুল খালেক, ক্রিলিকের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. লতিফ হোসেন, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী ফাতেমা ইসমত আরা, সহকারী প্রকৌশলী অর্পণ পাল ও আফিফা সুলতানা প্রীতুল।

