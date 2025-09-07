হোম > শিক্ষা

ভর্তির আবেদন প্রত্যাহার করা শিক্ষার্থীদের ফি ফেরত দিচ্ছে সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি

শিক্ষা ডেস্ক

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির (প্রস্তাবিত) অধীনে অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষায় যেসব ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ না করে আবেদন প্রত্যাহার করেছেন, তাঁদের ফি ফেরত দেওয়ার কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী প্রশাসক ও ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াস স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যেসব শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করে পরবর্তী সময়ে আবেদন প্রত্যাহার করেছেন তাঁদের টাকা ফেরতের প্রক্রিয়া ভর্তিসংক্রান্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।

শিক্ষার্থীদের আবেদনের জমা করা ৮০০ টাকা বিভিন্ন ফি বিভিন্ন মাধ্যমে কর্তন শেষে সর্বমোট ৭৩৪ টাকা ফেরত পাবেন। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ফি বাবদ কাটা যাবে ৫০ টাকা, মোবাইল ব্যাংকিং বা ব্যাংক চার্জ যাবে ৯.৮৮ টাকা এবং ফেরত প্রদান অনলাইন চার্জ হিসেবে ৬.১২ টাকা কাটা যাবে।

সম্পর্কিত

বুথের সংখ্যা বাড়িয়ে ৮১০ করল ডাকসু নির্বাচন কমিশন

সাইবার বুলিংয়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিলেন ছাত্রদলের এজিএস প্রার্থী মায়েদ

৮ সেপ্টেম্বর ক্যাম্পাসে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাবে ঢাবি ছাত্রদল

যেভাবে সিজিপিএ ধরে রেখেছি

স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি যেভাবে

বিজেএস পরীক্ষা: পারিবারিক আইনের প্রস্তুতি নেবেন যেভাবে

‘আবু বাকের জিতলেই আমি জিতে যাব’, সমর্থন জানিয়ে বললেন জিএস প্রার্থী মাহিন

ডাকসুর প্রচারণা তুঙ্গে: নারী ভোটার টানতে তোড়জোড়

চাকসু নির্বাচনে ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় বাড়ল

ডাকসু নির্বাচন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব প্রবেশপথ ৮-১০ সেপ্টেম্বর সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা