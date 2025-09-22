হোম > শিক্ষা

ঢাবিতে পোষ্য কোটা বাতিল দাবিতে উপাচার্যকে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

পোষ্য কোটা বাতিল দাবিতে উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দেন শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় পোষ্য কোটা বাতিল দাবিতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে একদল শিক্ষার্থী। আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে উপাচার্যের কার্যালয়ে এ স্মারকলিপি দেন তাঁরা। এ সময় শিক্ষার্থীদের দাবির প্রতি ইতিবাচক সাড়া ও কার্যকর সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন উপাচার্য।

স্মারকলপিতে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী মো. ইকরামুল কবির, আইএইচসি বিভাগের আসফাকউল্লাহ আসিফ, শাহাদাত সরকার, ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষার্থী মো. মুঈনুল ইসলাম, আকাশ শাহ প্রমুখ।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মো. মুঈনুল ইসলাম বলেন, ‘স্মারকলিপিতে আমাদের দুটি দাবি জানানো হয়েছে। এক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিপ্রক্রিয়া শতভাগ মেধাভিত্তিক করতে হবে। দুই. শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও তাঁদের স্বজনদের জন্য চালু করা সব ধরনের পোষ্য কোটা বাতিল করতে হবে।’

এ ব্যাপারে আবারও কোনো আইওয়াশ করার সিদ্ধান্ত এলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন শিক্ষার্থীরা।

সম্পর্কিত

চাকসু নির্বাচন: আচরণবিধি নিয়ে সভায় যেসব দাবি তুললেন প্রার্থীরা

ছাত্রদলের দাবির মুখে রাকসু ভোট পিছিয়ে ১৬ অক্টোবর

রাকসু নির্বাচন নিয়ে দুপক্ষ মুখোমুখি, উত্তেজনা

শাকসু নির্বাচন ঘিরে ছাত্ররাজনীতির ওপর দেওয়া নিষেধাজ্ঞা স্থগিত

স্ট্যানফোর্ডের বিশ্বসেরা ২ শতাংশ বিজ্ঞানীর তালিকায় ঢাবির ৩৫ শিক্ষক-গবেষক

দুর্গাপূজার পরে রাকসু নির্বাচন চায় ছাত্রদল, ২৫ সেপ্টেম্বরেই অনড় শিবির

জলাবদ্ধতা নিরসনে দুই হল ও এক ইনস্টিটিউট পরিদর্শনে ডাকসুর ভিপি

রাকসু নির্বাচন পেছানোর নামে বানচালের চেষ্টা চলছে: শিবির সভাপতি

ডাকসু নির্বাচনে অনিয়ম নিয়ে ১১ অভিযোগ ছাত্রদলের

রাকসু নির্বাচন পেছাবে কি না—সিদ্ধান্ত আজই
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা