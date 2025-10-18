বোস্টন ইউনিভার্সিটি ট্রাস্টি বৃত্তি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বোস্টন ইউনিভার্সিটি ট্রাস্টি স্কলারশিপের আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির আওতায় স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য বৃত্তিটি সক্রিয় থাকবে। এই বৃত্তিটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত।
বোস্টন ইউনিভার্সিটি যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের বোস্টন শহরে অবস্থিত একটি বিশ্বখ্যাত বেসরকারি গবেষণাধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৮৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি একাডেমিক উৎকর্ষ, গবেষণায় উদ্ভাবন এবং বৈচিত্র্যময় শিক্ষার পরিবেশের জন্য সুপরিচিত। বিশ্ববিদ্যালয়টি বোস্টনের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা শহরের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, প্রযুক্তি ও শিল্পজগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পান।
সুযোগ-সুবিধা
■ সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ: এই বৃত্তির আওতায় বোস্টন ইউনিভার্সিটির স্নাতক পর্যায়ের পুরো টিউশন ফি বিশ্ববিদ্যালয় বহন করবে।
■ বাধ্যতামূলক ফি অন্তর্ভুক্ত: শিক্ষার্থীদের সব প্রয়োজনীয় ও বাধ্যতামূলক ফিও এই বৃত্তির আওতায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
■ আন্তর্জাতিক শিক্ষার পরিবেশ: এই বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা মেধাবী ও বৈচিত্র্যময় ছাত্রসমাজের অংশ হয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাবেন।
আবেদনের যোগ্যতা
বোস্টন ইউনিভার্সিটি ট্রাস্টি স্কলারশিপের জন্য বিবেচিত হতে হলে শিক্ষার্থীদের কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। এগুলো হলো: প্রার্থীকে অবশ্যই বোস্টন ইউনিভার্সিটির স্নাতক প্রোগ্রামে ভর্তি আবেদনের সঙ্গে বৃত্তির আবেদন জমা দিতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতূহল এবং একাডেমিক উৎকর্ষের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করতে হবে। নেতৃত্বের গুণ, সৃজনশীলতা এবং সমাজসেবায় অংশগ্রহণের প্রমাণ থাকতে হবে।
বৃত্তির মেয়াদ
বোস্টন ইউনিভার্সিটি ট্রাস্টি স্কলারশিপ নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ সাপেক্ষে সর্বোচ্চ চার বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
অনলাইন আবেদন ফরম, শিক্ষাগত ট্রান্সক্রিপ্ট, ডিগ্রি সনদ, ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার প্রমাণপত্র, পাসপোর্ট, জন্মসনদ এবং হালনাগাদ জীবনবৃত্তান্ত।
অধ্যয়নের ক্ষেত্র
নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, এশীয় অধ্যয়ন, আমেরিকান বিষয়ক অধ্যয়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, বায়োকেমিস্ট্রি ও অণুজীবসমূহের জীববিজ্ঞান, রসায়ন, চীনা ভাষা ও সাহিত্য, সিনেমা ও মিডিয়া অধ্যয়ন, প্রাচীন অধ্যয়ন, কম্পিউটার বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প ও স্থাপত্য ইতিহাস, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সামুদ্রিক বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রাজনৈতিক বিজ্ঞান।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়
১ ডিসেম্বর, ২০২৫।