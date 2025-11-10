হোম > শিক্ষা

এবারও লটারিতে স্কুলে ভর্তি, আবেদন শুরু ২১ নভেম্বর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

গত কয়েক বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে লটারির মাধ্যমে নতুন শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। ভর্তির আবেদন শুরু হবে ২১ নভেম্বর, যা চলবে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ডিজিটাল লটারি আয়োজনের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪ ডিসেম্বর।

আজ সোমবার দুপুরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে (মাউশি) অনুষ্ঠিত প্রথম থেকে নবম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি বিষয়ক প্রস্তুতিমূলক সভায় এসব সিদ্ধান্ত হয়। সভা সভাপতিত্ব করেন মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক বি এম আবদুল হান্নান।

এসব তথ্য আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর ভর্তি কমিটির সদস্য এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমিক শাখার পরিচালক অধ্যাপক খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল।

আল মাহমুদ সোহেল বলেন, এবারও লটারি ভর্তি প্রক্রিয়ার কারিগরি সহায়তা দেবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন মোবাইল অপারেটর টেলিটক। অনলাইনে আবেদন নিয়ে লটারি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ১২ থেকে ১৯ নভেম্বর প্রধান শিক্ষকেরা অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ও শূন্যপদের তথ্য সফটওয়্যারে আপলোড করবেন। ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হবে ১৩ থেকে ১৯ নভেম্বরের মধ্যে। ভর্তির অনলাইনে আবেদন শুরু হবে আগামী ২১ নভেম্বর, যা চলবে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

সভা সূত্রে আরও জানা যায়, লটারিতে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা আগামী ১৭ থেকে ২১ ডিসেম্বরের মধ্যে ভর্তি কার্যক্রম শেষ করবেন। আর ২২ থেকে ২৪ ডিসেম্বর প্রথম অপেক্ষমাণ এবং ২৭ থেকে ৩০ ডিসেম্বর দ্বিতীয় অপেক্ষমাণ শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম শেষ হবে।

সম্পর্কিত

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পরীক্ষা: ৬০ শতাংশ বাধ্যতামূলক উপস্থিতিসহ যেসব পরিবর্তন এল

শহীদ মিনারে তৃতীয় দিনের মতো প্রাথমিকের শিক্ষকদের অবস্থান

চীনের তিয়ানজিন বিশ্ববিদ্যালয় সিএসসি বৃত্তি

অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি আবেদন শুরু

এইচএসসি ২০২৬: আপাতত নির্বাচনী পরীক্ষা নয়

শহীদ মিনারে প্রাথমিকের শিক্ষকেরা, দুই উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি

কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ প্রতিষ্ঠান

এআইইউবি মুট কোর্টে চ্যাম্পিয়ন ‘টিম ৬০৯’

বইয়ের ঘ্রাণে মিমের স্বপ্ন বোনা

চবি ক্যাম্পাসে শীতের আগমনী বার্তা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা