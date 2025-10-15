চীনের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে নতুন নিয়ম

সম্প্রতি চীনে উচ্চশিক্ষার ভর্তিপ্রক্রিয়ায় চায়না স্কলাস্টিক কমপিটেনসি অ্যাসেসমেন্ট (সিএসসিএ) নামে নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ২০২৬ সাল থেকে চীনের ৩০০টির বেশি অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ের ভর্তি হতে আগ্রহী আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য এই পরীক্ষা আবশ্যিক করা হয়েছে। পরীক্ষা পরিচালনা করবে চায়না স্কলারশিপ কাউন্সিল (সিএসসি)। লিখেছেন সাংহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আলী ইমাম।
পরীক্ষার সময়সূচি ও কাঠামো
এ বছর ২১ ডিসেম্বরে প্রথমবারের মতো পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ২০২৬ সাল থেকে বছরে পাঁচবার অর্থাৎ জানুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, জুন ও ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষা নেওয়া হবে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজস্ব ভর্তি নির্দেশিকা ও ন্যূনতম স্কোর নির্ধারণ করবে। শিক্ষার্থীরা সিএসসিএ পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করতে পারবেন।
পরীক্ষা দুটি পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে, অনলাইন এবং ইন-সেন্টার। প্রাথমিকভাবে সব দেশের শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে পরীক্ষা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হবে। তবে, সিএসসি কর্তৃপক্ষের ঘোষণা অনুযায়ী, ২০২৫ সালে ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডে অফলাইন পরীক্ষাকেন্দ্র চালু করা হবে এবং ২০২৬ সালের মধ্যে ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, কাজাখস্তানসহ আরও কয়েকটি দেশে কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।
পরীক্ষার বিষয়সমূহ
পরীক্ষার বিষয়বস্তু নির্ভর করবে শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের ওপর। বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের জন্য চায়নিজ ফর সায়েন্স, পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়ন এবং গণিত বিষয়ে পরীক্ষা হবে। ব্যবসায় শিক্ষা এবং মানবিক বিভাগের জন্য চায়নিজ ফর লিবারেল আর্টস ও গণিত। গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন বিষয়ে ৪৮টি বহু নির্বাচনীপ্রশ্ন থাকবে এবং পরীক্ষার সময় ১ ঘণ্টা। চায়নিজ অংশের প্রশ্নের সংখ্যা ১০০টি এবং সময় ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।
পরীক্ষার ভাষা
চায়নিজ মাধ্যমে পরিচালিত প্রোগ্রামের জন্য পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে চায়নিজ ভাষায়। ইংরেজি মাধ্যমে পরিচালিত প্রোগ্রামের জন্য প্রশ্নপত্রের ইংরেজি প্রশ্নপত্র থাকবে।
রেজিস্ট্রেশন ফি এবং পেমেন্ট পদ্ধতি
একটি বিষয়ের জন্য ৪৫০ ইউয়ান (প্রায় ৭,৬৭০ টাকা) এবং দুই বা ততোধিক বিষয়ের
জন্য ৭০০ ইউয়ান (প্রায় ১১,৯৪০ টাকা) নির্ধারণ করা হয়েছে। পরীক্ষার ফি পরিশোধ করা যাবে Alipay, WeChat Pay, Union Pay কিংবা Visa/MasterCard-এর মাধ্যমে।
সিএসসিএ পরীক্ষা চীনের শিক্ষাব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী উদ্যোগ। এটি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা যাচাই করে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করবে এবং চীনের চলমান অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পূর্বে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভর্তিপ্রক্রিয়া থাকায় শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা তুলনামূলকভাবে মূল্যায়ন করা কঠিন ছিল। নতুন এই পরীক্ষাব্যবস্থা ভর্তিপ্রক্রিয়াকে
আরও স্বচ্ছ, ন্যায়সংগত ও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে এবং চীনে উচ্চশিক্ষার মান বৃদ্ধি করবে।