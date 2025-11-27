ইইউর অর্থায়িত ইরাসমাস মুন্ডাস বৃত্তি

ইরাসমাস মুন্ডাস ইমিনেন্ট স্কলারশিপ-২০২৬ আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যেকোনো আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। এই বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।
ইরাসমাস মুন্ডাস হলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের অধীনে পরিচালিত একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও প্রতিযোগিতামূলক বৃত্তি, যা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য যৌথ মাস্টার্স প্রোগ্রামে পড়ার সুযোগ করে দেয়। এই বৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ইউরোপের অন্তত দুই বা তার বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবেন।
সুযোগ-সুবিধা
আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য ইরাসমাস মুন্ডাস ইমিনেন্ট স্কলারশিপের আওতায় সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করা হবে। থাকছে স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা, ভ্রমণ খরচ, ভিসার সুবিধা ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের জন্য মাসিক উপবৃত্তি।
আবেদনের যোগ্যতা
বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তিটি উন্মুক্ত। ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিজিকস, ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স বা সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকলেই শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবন। শর্ত হলো, প্রার্থীদের ২০২৬ সালের ১ আগস্টের মধ্যে স্নাতকের ট্রান্সক্রিপ্ট ও সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। একই সঙ্গে আগামী সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরের মধ্যে গ্রিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হওয়া প্রোগ্রামে অংশগ্রহণে সক্ষম হতে হবে। ইংরেজি ভাষা দক্ষতা সনদ থাকতে হবে।
প্রয়োজনীয় তথ্য
অনলাইন আবেদনপত্র, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, মটিভেশনাল লেটার, সুপারিশপত্র, উদ্দেশ্য বিবৃতি, সিভি, পাসপোর্ট বা পরিচয়পত্রের কপি এবং ইংরেজি ভাষা দক্ষতার সনদ।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময় : ১ মার্চ, ২০২৬।