সাক্ষাৎকার

চাকরি করব না, চাকরি দেব

সপ্তম শ্রেণি থেকে টিউশনি করে নিজের খরচ নিজেই চালাতেন মো. আল-আমিন হোসেন। বাবার ওপর সংসারের বোঝা কমাতে তিনি এ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেই ছোট্ট বয়সে স্বপ্ন দেখেন বড় হয়ে চাকরি করবেন না; বরং চাকরি দেবেন। সে ভাবনা থেকে শুরু হয় পথচলা। মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক শেষ করে ২০১৩ সালে ভর্তি হন এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ইংরেজি বিভাগে। তবে স্নাতক শেষ না করেই মাত্র দুই বছরের মাথায় পাড়ি জমান যুক্তরাজ্যে। দেশটির আলস্টার ইউনিভার্সিটির ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শেষ করেন উচ্চশিক্ষা। সেখানে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা, সিস্টেমেটিক চিন্তা আর গ্রাহককেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশে ফিরে তিনি গড়ে তোলেন প্রযুক্তিনির্ভর টিকিটিং ও পরিবহন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ‘চক্রযান’। সফল এই তরুণ উদ্যোক্তা তাঁর স্বপ্নের কথা জানিয়েছেন আজকের পত্রিকাকে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আব্দুর রাজ্জাক খান

শৈশবের দিনগুলো কেমন কেটেছে, পড়াশোনা কোথায় করেছেন?

আমার শৈশব, বেড়ে ওঠা এবং পড়াশোনা সবই ঢাকায়। ছোটবেলায় কিছুটা সংগ্রাম করতে হয়েছে। ক্লাস সেভেন থেকে টিউশনি করেছি। বলতে পারেন, নিজের খরচ নিজেই চালাতাম। চেষ্টা করতাম বাবার ওপর চাপ কমানোর। যুক্তরাজ্যে যাওয়ার আগপর্যন্ত টিউশনি ও ছোটখাটো কিছু ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। যাতে নিজের পাশাপাশি পরিবারকেও সামান্য সহায়তা করতে পারি। হাজী বিল্লাত আলী আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক এবং মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক সম্পন্ন করি। উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাজ্যে যাওয়ার আগে দুই বছর এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে (এইউবি) পড়াশোনা করেছি।

শিক্ষাজীবনে কীভাবে ক্যারিয়ার ও লক্ষ্য নির্ধারণের দিকে মনোযোগী ছিলেন?

শৈশব থেকে আমার শেখার কৌতূহল এবং সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার অভ্যাস ছিল। স্কুল ও কলেজজীবনে দলগত কাজ, নেতৃত্ব এবং বাস্তব সমস্যার সমাধানের অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করেছি। পরবর্তী সময়ে যুক্তরাজ্যে ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে পড়াশোনা করার সময় আন্তর্জাতিক মানের ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, সিস্টেমেটিক চিন্তা এবং গ্রাহককেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি শিখেছি। আজ এই শিক্ষা সরাসরি কাজে লাগছে আমার প্রতিষ্ঠিত উদ্যোগে। ছোট খেকেই আমার স্বপ্ন ছিল, আমি চাকরি করব না, বরং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করব। নতুনদের কাজের সুযোগ তৈরি করে দেব।

আপনার উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে চাই।

আমার প্রতিষ্ঠিত প্ল্যাটফর্মের নাম ‘চক্রযান’। এটি মূলত প্রযুক্তিনির্ভর টিকিটিং ও পরিবহন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। ২০১৯ সালে কাজ শুরু করা প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে একটি টোটাল আইটি সলিউশন কোম্পানি হিসেবেও কাজ করছে। আমরা বাস অপারেটরদের জন্য ডিজিটাল টিকিটিং, রিজারভেশন ম্যানেজমেন্ট এবং রুট অ্যানালিটিকস প্রদান করি। পাশাপাশি বিভিন্ন খাতের ব্যবসার জন্য কাস্টমাইজড ইআরপি সফটওয়্যার, ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট এবং ক্লাউডভিত্তিক ম্যানেজমেন্ট সলিউশনও সরবরাহ করি। আমাদের লক্ষ্য হলো, পরিবহনসহ দেশের বিভিন্ন খাতে প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

এই উদ্যোগের ধারণা কীভাবে পেলেন?

যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের উন্নত পরিবহনব্যবস্থা দেখে ধারণা পেয়েছি। আমরা যখন শুরু করি, তখন আমাদের দেশে এমন ব্যবস্থাপনা তেমন ছিল না। দেশের বাস টার্মিনালে লম্বা লাইন, টিকিট-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব এবং তথ্যের স্বচ্ছতার অভাব দেখে মনে হয়েছিল, এগুলো প্রযুক্তির মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব। তাই অপারেটরদের জন্য সিট ম্যানেজমেন্ট ডিজিটাল করা এবং ভ্রমণকারীদের জন্য অনলাইন বুকিং সুবিধা নিশ্চিত করার চিন্তা নিয়ে ‘চক্রযান’ শুরু করি।

উদ্যোক্তা হওয়ার প্রেরণা কোথা থেকে পেলেন?

আমার উদ্যোক্তা হওয়ার প্রেরণা এসেছে মূলত দুই দিক থেকে। একদিকে, ভ্রমণকারীরা টিকিট-সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা বা তথ্যের অভাবে সমস্যায় পড়ছিলেন। অন্যদিকে, ছোট ও মাঝারি বাস অপারেটররা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সঠিকভাবে কাজ করতে পারছিলেন না। আমি দেখলাম, প্রযুক্তির মাধ্যমে এই দুই পক্ষকে একসঙ্গে আনা গেলে সবার জন্যই নতুন মূল্য তৈরি করা সম্ভব।

প্রতিষ্ঠার শুরুতে চ্যালেঞ্জ ও বাজারের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আস্থা তৈরি করা। অপারেটরদের পুরোনো পদ্ধতি বদলাতে রাজি করানো, ইন্টারনেট ও পেমেন্ট অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা সামলানো এবং গ্রাহকদের অনলাইন পেমেন্টে আস্থা তৈরি করা। এসব খুবই কঠিন কাজ ছিল। প্রথম প্রথম বাজারে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিল। অনেকে সুবিধা বুঝলেও দ্বিধায় ছিলেন। তবে কয়েকজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অপারেটর এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন। তাদের সফল অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে অন্যদের মধ্যেও আস্থা তৈরি করতে সাহায্য করেছে।

