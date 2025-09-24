এআইইউবির এমএমসি বিভাগের আয়োজনে ‘জার্নিস ইন মোশন: ওয়েলকামিং ড্রিমস, সেলিব্রিটিং অ্যাচিভমেন্টস’

আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (এআইইউবি) মিডিয়া অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন (এমএমসি) বিভাগ সম্প্রতি নবীন ও বিদায়ী শিক্ষার্থীদের জন্য ‘জার্নিস ইন মোশন: ওয়েলকামিং ড্রিমস, সেলিব্রিটিং অ্যাচিভমেন্টস’ শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
অনুষ্ঠানে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য শানিয়া আবেদীন এআইইউবির বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার গুরুত্ব তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন পূরণে অনুপ্রাণিত করেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. আব্দুর রহমান নবীন ও বিদায়ী শিক্ষার্থীদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান। তাঁর অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যে তিনি শিক্ষার্থীদের আত্মোন্নয়নের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা, মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করা এবং একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার আহ্বান জানান।
ফ্যাকাল্টি অব আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সের (এফএএসএস) ডিন প্রফেসর ড. তাজুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়জীবনকে আনন্দ ও শিক্ষার সমন্বয় হিসেবে উল্লেখ করেন। এমএমসি বিভাগের উপদেষ্টা প্রফেসর ড. এ জে এম শফিউল আলম ভূঁইয়া তাঁর বক্তব্যে বলেন, এআইইউবি দেশের অন্যতম সুন্দর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থীদের এই বিশ্ববিদ্যালয়জীবন উপভোগ করার আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্য দেন এমএমসি বিভাগের প্রধান রানি এলেন ভি রামোস। শিক্ষকেরা নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন এবং বিদায়ী শিক্ষার্থীদের বিদায় জানান। ৯ সেপ্টেম্বর এমএমসি মিডিয়া স্টুডিওতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আয়োজনটি সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিভিন্ন অনুষদ ও বিভাগের প্রধানেরা এবং শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।