হোম > শিক্ষা

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

শিক্ষা ডেস্ক

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির (প্রস্তাবিত) আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ইউনিভার্সিটির অন্তর্বর্তী প্রশাসক ও ঢাকা কলেজ অধ্যক্ষ অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াস স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শিক্ষার্থীরা ফলাফল সাইট থেকে জানতে পারবে। প্রকাশিত ফলাফলে কোনো প্রকার অসংগতি বা ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধন অথবা ফলাফল সম্পূর্ণ বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে সাবজেক্ট চয়েজ এবং কলেজ চয়েজ কার্যক্রম শুরু হবে।

