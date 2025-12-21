হোম > শিক্ষা

ব্যাংকে ব্যবহৃত ৮টি ইংরেজি বাক্য (পর্ব-৬)

আজ থাকছে আরও ৮টি প্রয়োজনীয় ইংরেজি বাক্য—

  • How can I apply for net banking? আমি কীভাবে নেট ব্যাংকিংয়ের জন্য আবেদন করতে পারি?
  • I want to activate mobile banking. আমি মোবাইল ব্যাংকিং সক্রিয় করতে চাই।
  • I have a problem with my account. আমার অ্যাকাউন্টের সঙ্গে একটি সমস্যা আছে।
  • My transaction did not go through. আমার লেনদেন সম্পন্ন হয়নি।
  • The ATM did not dispense cash. এটিএম টাকা দেয়নি।
  • I need help with online banking. অনলাইন ব্যাংকিংয়ে সাহায্য প্রয়োজন।
  • My password is not working. আমার পাসওয়ার্ড কাজ করছে না।
  • I forgot my PIN. আমি আমার পিন ভুলে গেছি।
  • Could you help me reset it? আপনি কি
  • এটি রিসেট করতে সাহায্য করবেন?
  • I need to report a suspicious transaction. আমাকে একটি সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট করতে হবে।

