ব্যাংকে ব্যবহৃত ৮টি ইংরেজি বাক্য (পর্ব-৫)

আজ থাকছে আরও ৮টি প্রয়োজনীয় ইংরেজি বাক্য—
- Please block my card immediately. দয়া করে আমার কার্ডটি দ্রুত ব্লক করুন।
- How can I apply for net banking? আমি কীভাবে নেট ব্যাংকিংয়ের জন্য আবেদন করতে পারি?
- I want to activate mobile banking. আমি মোবাইল ব্যাংকিং সক্রিয় করতে চাই।
- I have a problem with my account. আমার অ্যাকাউন্টের সঙ্গে একটি সমস্যা আছে।
- My transaction did not go through. আমার লেনদেন সম্পন্ন হয়নি।
- The ATM did not dispense cash. এটিএম টাকা দেয়নি।
- I need help with online banking. অনলাইন ব্যাংকিংয়ে সাহায্য প্রয়োজন।
- My password is not working. আমার পাসওয়ার্ড কাজ করছে না।