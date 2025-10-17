হোম > শিক্ষা

নভেম্বর থেকে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা পাবেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা: ইউজিসি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

কর্মশালায় বক্তা ও অতিথিরা। ছবি: সংগৃহীত

আগামী নভেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা সেবা কার্যক্রম শুরু হবে। আজ শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও মানসিক চাহিদাসমূহ নিরূপণে ‘ট্রেইনিং ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড ম্যানুয়াল ডেভেলপমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক’ শীর্ষক কর্মশালাটি ইউজিসি ও ইউনেসকো যৌথভাবে আয়োজন করেছে। কমিশনের অডিটরিয়ামে দুই দিনব্যাপী আয়োজিত এই কর্মশালায় ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টা, কাউন্সিলর, মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং ইউজিসি কর্মকর্তারা অংশ নিচ্ছেন।

কর্মশালায় আনোয়ার হোসেন বলেন, দেশের পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় একটি বিশেষ মডিউল তৈরি করা হচ্ছে। শুরুতে ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ হাজার শিক্ষার্থীকে ধাপে ধাপে এ সেবা দেওয়া হবে। সে লক্ষ্যে এরই মধ্যে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মডিউল চূড়ান্ত করা হয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মডিউলে শিক্ষার্থীদের কী ধরনের সেবা প্রয়োজন, সেটি তুলে ধরা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের বিষয়টি যুক্ত করা দরকার।

আনোয়ার হোসেন আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে।

ইউজিসির ইন্টারন্যাশনাল কোলাবরেশন বিভাগের পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) জেসমিন পারভিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. মাছুমা হাবিব বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইউনেসকোর প্রতিনিধি রাজু দাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর সৈয়দ তানভীর রহমান, বাংলাদেশে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিক বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর মো. রাফিউজ্জামান।

সম্পর্কিত

এইচএসসি পরীক্ষার ফল: মূল্যায়নে কড়াকড়ি ছাড়াও নানা সমস্যায় খারাপ ফল

গুজব-অভিযোগের মধ্যে ভোট উৎসব

চাকসুতেও শিবিরের বড় জয়, কোন্দলে ছাত্রদলের ভরাডুবি

তিন হলে ভোট গণনা শেষ, কেন্দ্রের ফল ১৪ ঘণ্টা পর

প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকদের অনশন কর্মসূচি স্থগিত

রাকসু নির্বাচন: ভোট গণনা দেখানো হচ্ছে এলইডি স্ক্রিনে

‘ভুয়া’ ৩ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাসে ভর্তিতে ইউজিসির সতর্কবার্তা

রাকসুতে ভোট পড়েছে ৬৯.৮৩ শতাংশ

রাকসুর ভোট গ্রহণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন: পর্যবেক্ষণ দল

রাকসু নির্বাচনের অসংগতি নিয়ে ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’ প্যানেলের সংবাদ সম্মেলন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা