প্রভাষকদের ‘নো প্রমোশন, নো ওয়ার্ক’ কর্মসূচি পালিত

সারা দেশে সব সরকারি কলেজে ‘নো প্রমোশন, নো ওয়ার্ক’ কর্মসূচি পালন করেছেন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের পদোন্নতি বঞ্চিত প্রভাষকেরা।আজ রোববার সারা দেশের শিক্ষা ক্যাডারের ৩২তম থেকে ৩৭তম ব্যাচ এ কর্মসূচি পালন করেন।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কর্মসূচির ফলে সারা দেশের বেশির ভাগ সরকারি কলেজে বন্ধ ছিল পাঠদান। অনুষ্ঠিত হয়নি ইনকোর্স, ক্লাস টেস্টসহ বিভিন্ন পরীক্ষা।
পদোন্নতি বঞ্চিত প্রভাষকদের অভিযোগ, বিগত ১২ বছর ধরে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের প্রভাষক পদে কর্মরত শত শত কর্মকর্তা পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।
জানা যায়, ৩২তম ও ৩৩তম বিসিএস ব্যাচের চার শতাধিক প্রভাষক চাকরিতে যোগদানের এক যুগ পরও প্রথম পদোন্নতি পাননি। এ ছাড়া ৩৪তম বিসিএস ১০ বছর, ৩৫তম বিসিএস ৯ বছর, ৩৬তম বিসিএস ৮ বছর, ৩৭তম বিসিএস ৭ বছর পার করলেও পদোন্নতি পাচ্ছেন না।