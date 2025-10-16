হোম > শিক্ষা

শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি: দেলাওয়ার হোসেন আজীজি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

প্রেসক্লাব অবস্থান করছেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি বলে জানিয়েছেন ‘এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোট’-এর সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজীজি।

আজ বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরারের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ কথা জানান তিনি। আন্দোলনকারী শিক্ষকদের পক্ষ থেকে ১৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল এ আলোচনায় অংশ নেন।

সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজীজি বলেন, ‘আমরা শিক্ষা উপদেষ্টাকে বাবা বলে সম্বোধন করেছি। কান্না করেছি। বলেছি, আমাদের ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু উনি বক্তব্যে অনড়।’

তিনি আরও বলেন, ‘উনি (শিক্ষা উপদেষ্টা) ৫ শতাংশ বাড়ি ভাতা দিতে সম্মত হয়েছেন। আর উৎসব ভাতা ও বাড়ি ভাড়ার বিষয়ে উনি কোনো বক্তব্য রাখেননি। বলেছেন, এর বাইরে তিনি পারবেন না। আমরা বলেছি, এখন ১০ শতাংশ দেবেন, পরবর্তী বাজেটে ১০ শতাংশ দেবেন। পুরো বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করতে হবে।’

শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ৫ শতাংশ বাড়ানোর বিষয়টি আলোচনাধীন: শিক্ষা উপদেষ্টা

সদস্যসচিব আরও বলেন, ‘আমরা পাঁচটা পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছি। আমরা আশা করছি, প্রধান উপদেষ্টা সহানুভূতিশীল হন।’

মূল বেতনের ২০ শতাংশ (ন্যূনতম ৩ হাজার টাকা) বাড়ি ভাড়াসহ তিন দফা দাবিতে আজ টানা পঞ্চম দিনের মতো আন্দোলনে আছেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। আজ দুপুর ১২টায় প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন উদ্দেশে ‘মার্চ টু যমুনা’ কর্মসূচি পালনের কথা ছিল শিক্ষক-কর্মচারীদের। এখন তা বিকেল ৫টা পর্যন্ত স্থগিত রাখছেন তাঁরা।

