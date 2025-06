এইচএসসি বিশেষ পরামর্শ: ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র

এইচএসসি পরীক্ষায় ভালো ফল অর্জনের জন্য পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি প্রয়োজন সঠিক দিকনির্দেশনা ও কৌশলী প্রস্তুতি। বিশেষ করে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র এমন একটি বিষয়, যেখানে ব্যাকরণ ও রচনাশৈলীর সঠিক প্রয়োগে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন সম্ভব। চলো, আজ সংক্ষেপে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের প্রস্তুতির একটা ধারণা নেওয়া যাক।

বর্তমান ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের Revised Syllabus অনুযায়ী Grammar অংশে 60-ই রয়েছে। তবে প্রশ্নের সংখ্যা কমিয়ে নম্বর বাড়ানো হয়েছে। অন্যদিকে Writing Part ও কমিয়ে প্রশ্নের নম্বর বাড়ানো হয়েছে। Grammar Portion মোট ৯টি আইটেমস। > using prepositions > Using phrase and words given in the box > completing sentences using Phrases and clauses > using right form of verbs > changing speech > using modifiers > using sentence connectors > writing antonym or synonym given in the text > using punctuations Grammar: 60 marks

প্রশ্ন-১: Gap filling with prepositions: 5 প্রশ্নটি মূলত প্রিপজিশন-সংক্রান্ত। ১০টি গ্যাপ থাকবে a-j পর্যন্ত। এ প্রশ্নটির জন্য সব বোর্ড ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে। বিশেষ করে সব বোর্ড ২০১৬-২২ পর্যন্ত। এ প্রশ্নটির জন্য appropriate prepositions and contextual prepositions গুলো ভালোভাবে দেখে নেবে। প্রশ্ন-২: Gap filling with words/phrases of special us: 5 এ ক্ষেত্রে Box-এ নির্ধারিত ১০টি phrases এবং words দেওয়া থাকে। sentence-এর অর্থ অনুযায়ী Gap গুলোতে phrase বা words গুলো বসাবে। a b c d....j দিয়ে শুধু answer গুলো লিখবে। প্যাসেজ উঠানোর প্রয়োজন নেই। Had better, have to/has to/had to, used to, would rather, what if, what’s....like, what do you mean, it is high time, provided that, be born, It, There, bone of contention, How come? etc phrase অর্থসহ ভালো করে পড়বে।