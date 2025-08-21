হোম > শিক্ষা

বিজ্ঞান শেখার মজার ৩টি উপায়

শিক্ষা ডেস্ক

প্রতীকী ছবি

বিজ্ঞান মানেই একটু জটিল বিষয়। তাই বোঝাও কঠিন। প্রায়ই দেখা যায়, শিক্ষকেরা ক্লাসের শুরুতে সংজ্ঞা লিখে দেন, তারপর পড়ানো শুরু করেন। কিন্তু শুধু সংজ্ঞা শুনে তো আর পড়া মনে থাকে না! তাই আগেই যদি বিষয়টি হাতে-কলমে বোঝানো হয়। তবে শেখা হয় দীর্ঘস্থায়ী। আজ থাকছে বিজ্ঞানের শব্দ শেখানোর কয়েকটি সহজ কৌশল নিয়ে—

অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে শেখা

শব্দ শেখার সঙ্গে যদি শরীরের অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার হয়, তবে সেটি অনেক বেশি মনে থাকে। যেমন—Increase (বাড়ানো) → থাম্বস-আপ; Decrease (কমানো) → থাম্বস-ডাউন।

ছবি এঁকে শব্দ ভাঙা

বিজ্ঞানের অনেক শব্দ একই মূল থেকে এসেছে। তাই শব্দ ভেঙে শেখালে মনে রাখা সহজ হয়।

যেমন: bio মানে জীবন → biotic, biodiversity, biography। de মানে সরানো বা উল্টানো → decomposer, deforestation, deposition।

শিক্ষার্থীরা বোর্ডে শব্দ লিখে ছবি আঁকতে থাকে। কারও ছবিতে গাছ, কারও ছবিতে নদী, কারও ছবিতে মানুষ। এভাবে শব্দ কেবল মুখস্থ নয়, বরং ছবির মাধ্যমে বোঝার অংশ হয়ে যায়। একবার শেখা হয়ে গেলে একই মূল থেকে আসা নতুন শব্দও তারা সহজেই চিনে নিতে পারে।

শব্দ দেয়াল

ক্লাসরুমের দেয়ালও হতে পারে শেখার সেরা জায়গা। শিক্ষক শিক্ষার্থীরা মিলে দেয়াল চার্ট বানাতে পারে। যেমন: মার্বেল এনে বোঝানো হলো ‘Solid’; মরুভূমির ছবি লাগানো হলো ‘Ecosystem’ চার্টে; জলের চক্রের ধাপ আঁকা হলো পোস্টারে। এসব শুধু সাজানোর জন্য নয়। এগুলো দেখে শিক্ষার্থীরা পাঠ মনে করে, আবার আলোচনা চালিয়ে যেতে পারে। দেয়াল যেন হয়ে ওঠে শেখার সঙ্গী।

বিজ্ঞান শেখা কঠিন নয়—যদি শেখানো হয় একটু ভিন্নভাবে। আগে বিষয়টা হাতে-কলমে বোঝানো,

তারপর শব্দ শেখানো, সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি, ছবি আর দেয়ালের চার্ট ব্যবহার। এভাবে শিক্ষার্থীরা শুধু সংজ্ঞা মুখস্থ করবে না, বরং অর্থ বুঝতে পারবে। আর শেখাটা তখন হয়ে যাবে

মজার খেলা।

সম্পর্কিত

৫ কোটি টাকার বৃত্তি পেলেন আনোয়ার

ঢাবি কর্তৃপক্ষকে শক্ত অবস্থানে থাকতে হবে: মাহিন সরকার

গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরে কাজ করব: আবু বাকের মজুমদার

রাজনৈতিক সংগঠনের শান্তিপূর্ণ অবস্থান বজায় থাকা জরুরি: উমামা ফাতেমা

অবশেষে প্যানেল দিল ছাত্রদল ও বাগছাস

এসএসসির খাতা মূল্যায়নে অবহেলায় কালো তালিকাভুক্ত ৭১ শিক্ষক

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি: প্রথম ধাপের ফল প্রকাশ

হল সংসদ নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা করেছে ছাত্রদল

ডাকসুতে তন্বীর সম্মানে প্রার্থী দেবে না ছাত্রদলও

কারও হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্যানেল দেওয়া হয়েছে: ছাত্রদলের সভাপতি রাকিব
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা