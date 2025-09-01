হোম > শিক্ষা

ঠান্ডা মাথায় ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে এগোতে হবে: ঢাবি উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ড. নিয়াজ আহমেদ খান। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, ‘ধৈর্যের সঙ্গে মাথা ঠান্ডা রেখে যাবতীয় ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে আমাদের সামনে এগোতে হবে। তাই ধৈর্য ধরে অবান্তর কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং সর্বাবস্থায় তথ্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে।’

আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাতে ডাকসু নিয়ে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি এ মন্তব্য করেন।

ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ‘এ মুহূর্তে আমাদের ঐক্য ধরে রাখা একান্ত দরকার। ছাত্রদের দাবির জন্যই সাহস করে অনেক রকম সীমাবদ্ধতার মধ্যে অংশীজনদের সঙ্গে নিয়ে মাঠে নেমেছি। তাই বলব, পারস্পরিক কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ করে মূল জায়গায় ফোকাস রাখতে হবে।’

উপাচার্য আরও বলেন, ‘ডাকসু নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং প্রক্রিয়া। এ বিষয়ে কোনো রাখঢাক নেই। অভ্যন্তরীণ, বহিস্থ ও বহুমুখী বাধাবিপত্তি আসবেই এবং আসছে। এই যে মামলা-মোকদ্দমা হচ্ছে, এগুলোও বাধা-বিপত্তির অংশ। আমরা অংশীজনদের নিয়ে এসব বাধা মোকাবিলা করেছি।’

হাইকোর্টের আদেশ চেম্বার আদালতে স্থগিত, ডাকসু নির্বাচনে ‘বাধা নেই’

ঢাবি উপাচার্য বলেন, ‘কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা যতটুকু আশা করেছিলাম, তারচেয়ে পরিস্থিতি ভালো আছে। এর কারণ ব্যাপকভাবে আমাদের শিক্ষার্থীদের সাড়া আছে।’

