হোক্কাইডো বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়িত মেক্সট বৃত্তি

জাপানের হোক্কাইডো বিশ্ববিদ্যালয়ে মেক্সট স্কলারশিপের আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেসব দেশের সঙ্গে জাপানের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে, সেসব দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা জাপান সরকারের এই বৃত্তির মাধ্যমে হোক্কাইডো বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। বৃত্তিটি ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য কার্যকর থাকবে।
হোক্কাইডো বিশ্ববিদ্যালয় জাপানের অন্যতম পুরোনো ও মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, যা গবেষণা ও উচ্চশিক্ষায় বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন করেছে। দেশের উত্তরের হোক্কাইডো দ্বীপের রাজধানী সাপ্পোরোতে অবস্থিত এ বিশ্ববিদ্যালয়টি বিস্তীর্ণ সবুজ ক্যাম্পাস, আধুনিক গবেষণাগার ও বিশ্বমানের একাডেমিক পরিবেশের জন্য পরিচিত। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ ও বহুমুখী স্কলারশিপ সুবিধা রয়েছে।
মেক্সট স্কলারশিপ কী
মেক্সট হলো জাপানের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ। এই মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ বৃত্তি প্রদান করে থাকে। যার মাধ্যমে ব্যাচেলর, মাস্টার্স এবং পিএইচডি পর্যায়ে পড়াশোনার সুযোগ পাওয়া যায়। নিজের দেশে যে বিষয়ে পড়েছেন, সে ক্ষেত্রেই জাপানে এই বৃত্তির আওতায় উচ্চশিক্ষা নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। এই বৃত্তির উদ্দেশ্য হলো বিশ্বব্যাপী মেধাবী শিক্ষার্থীদের জাপানের উন্নত শিক্ষা ও গবেষণা পরিবেশে যুক্ত করা, বৈশ্বিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়কে এগিয়ে নেওয়া।
সুযোগ-সুবিধা
হোক্কাইডো বিশ্ববিদ্যালয়ে মেক্সট বৃত্তিটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করা হবে। এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে আইইএলটিএস বা টোফেলের প্রয়োজন নেই। স্নাতকোত্তরের জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মাসিক ভাতা হিসাবে থাকছে ১ লাখ ৪৪ হাজার ইয়েন। আর পিএইচডি শিক্ষার্থীদের জন্য থাকছে ১ লাখ ৪৫ হাজার ইয়েন।
এ ছাড়া বৃত্তিটির জন্য আবেদন ফি লাগবে না। মওকুফ করা হবে ভর্তি ফিও। জাপানে যাওয়ার জন্য দেওয়া হবে বিমানভাড়া। আর পড়াশোনা শেষে দেশে ফেরার সময়ও থাকছে বিমানের টিকিটের ব্যবস্থা। এই বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা শুধু উচ্চমানের শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগই পাবেন না; বরং জাপানের আধুনিক, নিরাপদ ও প্রযুক্তিসমৃদ্ধ পরিবেশে নতুন অভিজ্ঞতা ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার সুযোগও পাবেন।
আবেদনের যোগ্যতা
এই স্কলারশিপের জন্য যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীদের অবশ্যই জাপানের বাইরে বসবাসরত হতে হবে। আবেদনকারীকে পূর্ববর্তী ডিগ্রি সম্পন্ন করতে হবে। স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে আবেদন করতে হলে অবশ্যই স্নাতক (ব্যাচেলর) ডিগ্রি থাকতে হবে। পিএইচডি প্রোগ্রামে আবেদনকারীর স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স) ডিগ্রি থাকতে হবে। প্রার্থীর জন্ম অবশ্যই ১৯৯০ সালের ২ এপ্রিলের পরে হতে হবে।
বৃত্তির মেয়াদ
স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামের মেয়াদ দুই বছর। আর পিএইচডি প্রোগ্রামের তিন বছরের। এ সময়ে শিক্ষার্থীরা পূর্ণ অর্থায়ন ও গবেষণা সহায়তা পাবেন।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
বৈধ পাসপোর্টের সত্যায়িত অনুলিপি, পূর্ববর্তী সব শিক্ষাজীবনের নম্বরপত্র ও সনদ, পছন্দের বিষয় ও প্রস্তাবিত গবেষণা পরিকল্পনা, স্নাতকপর্যায়ের থিসিসের সারসংক্ষেপ এবং প্রকাশিত গবেষণাপত্র (যদি থাকে), স্নাতক ডিগ্রি সনদ অথবা সম্ভাব্য স্নাতকোত্তীর্ণ হওয়ার প্রত্যয়নপত্র, কমপক্ষে একজন শিক্ষকের সুপারিশপত্র ও ইংরেজি দক্ষতা পরীক্ষার নম্বরপত্র অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি দক্ষতা সনদ।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫।