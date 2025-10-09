হোম > শিক্ষা

এআইইউবিতে চালু হলো পেশাগত ও শিল্পমুখী কোর্স

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

এআইইউবিতে নতুন কোর্সের উদ্বোধন করা হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি) ৫ অক্টোবর একটি নতুন পেশাগত ও শিল্পমুখী কোর্স ‘আরটিএল ডিজাইন, ভেরিফিকেশন, সিনথেসিস অ্যান্ড পিএনআর ফর ডিজিটাল ভিএলএসআই ডিজাইন’ কোর্সের উদ্বোধন করেছে।

এই কোর্সটি এআইইউবি ইনস্টিটিউট অব কনটিনিউইং এডুকেশন (আইসিই) এবং ডা. আনোয়ারুল আবেদীন ইনস্টিটিউট অব ইনোভেশনের (ডি২এ২আই) যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছে। কোর্সটির মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষাগত জ্ঞান ও শিল্পের চাহিদার মধ্যে ব্যবধান দূর করা। এতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা আধুনিক ডিজিটাল ভিএলএসআই ডিজাইনে বিশেষায়িত দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন, যা তাঁদের কর্মসংস্থানযোগ্যতা বাড়াবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সেন্টার ফর ভিএলএসআই অ্যান্ড এমবেডেড সিস্টেমসের (সিভিইএস) ডেপুটি ডিরেক্টর এবং ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শাহরিয়ার মাসুদ রিজভি কোর্সের উদ্দেশ্য, কাঠামো এবং বৈশ্বিক ভিএলএসআই পেশাজীবী চাহিদার প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে এআইইউবির ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের ভিএলএসআই গবেষণা ও শিক্ষার বিবর্তন তুলে ধরে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ দেন, যাতে তাঁরা ভিএলএসআই ডিজাইনে বিশেষায়িত দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সর্বোচ্চভাবে ব্যবহার করতে পারেন।

কোর্সের সহপ্রশিক্ষক ও অভিজ্ঞ ফিজিক্যাল ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার আতাউস শফি কোর্সের পাঠক্রম ও নবীন ভিএলএসআই ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য এর রূপান্তরমূলক সম্ভাবনা তুলে ধরেন। ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিন অধ্যাপক ড. এ বি এম সিদ্দিক হোসেন বিশ্বব্যাপী ভিএলএসআই শিল্পের দ্রুত প্রসার নিয়ে আলোচনা করেন এবং এ ধরনের বিশেষায়িত প্রোগ্রামের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ গঠনের গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এআইইউবির প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ও ডি২এ২আইয়ের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আব্দুর রহমান কোর্সের প্রশিক্ষকদের ধন্যবাদ জানান এবং ২০২১ সালে ডি২এ২আই প্রতিষ্ঠার পেছনের দৃষ্টিভঙ্গি স্মরণ করেন।

উদ্বোধনী ব্যাচের ২৬ জন শিক্ষার্থীকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের ভবিষ্যতের সফলতার জন্য শুভকামনা জানান। ড. শহরিয়ার মাসুদ রিজভি সব অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতি ও সম্পৃক্ততার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

