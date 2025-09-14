১১-১৪ দিনের ছুটিতে যাচ্ছে স্কুল-কলেজ

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা এবং অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে দেশের সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ ছুটি পেতে যাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক ছুটির তালিকা থেকে দেখা গেছে, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে টানা ৯ থেকে ১৪ দিন পর্যন্ত ছুটি থাকছে।
শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ছুটি শুরু হবে। চলবে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত, টানা ১২ দিন। এর মধ্যে সাপ্তাহিক ছুটি আছে দুই দিন। দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলো এই ছুটির আওতায় পড়বে। তবে ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর শুক্র ও শনিবার ছুটি থাকায় এ দুটি দিনও ছুটি পাচ্ছে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। এ ছাড়া ৬ অক্টোবর লক্ষ্মীপূজা থাকায় এ দিনটিতেও ঐচ্ছিক ছুটি পাবেন বিদ্যালয়-কলেজের শিক্ষকেরা।
মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়
সরকারি নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত টানা ১২ দিনের ছুটিতে যাচ্ছে। এই ছুটির সময়সীমার মধ্যে দুর্গাপূজার পাশাপাশি ফাতেহা-ই-ইয়াজ দাহম, প্রবারণা পূর্ণিমা এবং শ্রী শ্রী লক্ষ্মীপূজাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ছুটির শুরুতেই ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর সাপ্তাহিক ছুটি (শুক্র ও শনিবার) থাকায় এই প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থীরা মোট ১৪ দিনের নিরবচ্ছিন্ন ছুটি উপভোগ করবে।
প্রাথমিক বিদ্যালয়
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য ছুটি নির্ধারণ করা হয়েছে ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবর মোট ৯ দিন। তবে, ছুটির প্রথম দুদিন সাপ্তাহিক ছুটি যুক্ত হওয়ায় এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা টানা ১১ দিন ছুটি কাটাবে।
কলেজ ও টিটি কলেজ
সবচেয়ে বেশি ছুটি পাচ্ছে সরকারি-বেসরকারি কলেজ এবং টিটি কলেজগুলো। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছুটি থাকবে। তবে সাপ্তাহিক ছুটিসহ মোট ১৪ দিনের দীর্ঘ ছুটি থাকছে এসব প্রতিষ্ঠান। শিক্ষকেরা ৬ অক্টোবর লক্ষ্মীপূজার দিনটিতেও ঐচ্ছিক ছুটি নিতে পারবেন।