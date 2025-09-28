যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে মেরিট স্কলারশিপ

যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব গ্লুচেস্টারশায়ার মেরিট স্কলারশিপ-২০২৫-এর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। এই বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
ইউনিভার্সিটি অব গ্লুচেস্টারশায়ার বহুবার একীভূত হওয়া, পুনর্গঠিত হওয়া ও নতুন নামকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে প্রায় ১১ হাজার ৩০০ শিক্ষার্থী এবং ৯০০ জন স্টাফ রয়েছেন। চেলটেনহ্যাম ও গ্লুচেস্টার শহরে অবস্থিত দুটি ক্যাম্পাসে পরিচালিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বহুমাত্রিক সংস্কৃতি ও প্রাণবন্ত ক্যাম্পাস জীবনের জন্য পরিচিত।
সুযোগ-সুবিধা
ইউনিভার্সিটি অব গ্লুচেস্টারশায়ার মেরিট বৃত্তিটি আর্থিক অর্থায়িত। বৃত্তিটির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের প্রথম বছরে ৫ হাজার পাউন্ড (৮ লাখ ১৩ হাজার ৭৫৩ টাকা) দেওয়া হবে। এ অর্থ শিক্ষার্থীরা টিউশন ফির জন্য ব্যয় করতে পারবেন।
আবেদনের যোগ্যতা
ইউনিভার্সিটি অব গ্লুচেস্টারশায়ারের জন্য মেধাভিত্তিক স্কলারশিপে আবেদন করতে চাইলে শিক্ষার্থীদের কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে।
এগুলো হলো শিক্ষার্থীকে অবশ্যই জানুয়ারি ২০২৬ সেশনে ইউনিভার্সিটি অব গ্লুচেস্টারশায়ারের কন্ডিশনাল বা আনকন্ডিশনাল অফার থাকতে হবে। আবেদনকারীর একাডেমিক উৎকর্ষ, অসাধারণ সৃজনশীল প্রতিভা অথবা উল্লেখযোগ্য পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
অনলাইন আবেদনপত্র, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, বৈধ পাসপোর্ট অথবা জাতীয় পরিচয়পত্র এবং সিভি বা জীবনবৃত্তান্ত।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো
বিজনেস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, আইন ও সমাজবিজ্ঞান, আর্টস, ডিজাইন ও মিডিয়া, পরিবেশবিদ্যা ও ভূগোল, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও নার্সিংএবং স্পোর্টস সায়েন্স অ্যান্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ভিজিট করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৪ অক্টোবর, ২০২৫।