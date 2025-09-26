হোম > শিক্ষা

নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে টানা ১২ দিনের ছুটি শুরু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা ও অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে দেশের সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ ছুটি শুরু হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক ছুটির তালিকা থেকে জানা যায়, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে টানা ৯ থেকে ১৪ দিন পর্যন্ত ছুটি থাকবে।

নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত টানা ১২ দিনের ছুটি থাকবে। এই ছুটির মধ্যে সাপ্তাহিক ছুটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দুই দিন। তবে, ছুটির ঠিক আগে ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর সাপ্তাহিক ছুটি (শুক্র ও শনিবার) হওয়ায় এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা মোট ১৪ দিনের নিরবচ্ছিন্ন ছুটি উপভোগ করবে। এই দীর্ঘ ছুটির সময়সীমার মধ্যে দুর্গাপূজা ছাড়াও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম, প্রবারণা পূর্ণিমা এবং শ্রীশ্রী লক্ষ্মীপূজা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ৬ অক্টোবর লক্ষ্মীপূজার দিনটিতে শিক্ষকেরা ঐচ্ছিক ছুটি নিতে পারবেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য ছুটি নির্ধারণ করা হয়েছে ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ৯ দিন। তবে, ছুটির প্রথম দুই দিন সাপ্তাহিক ছুটি যুক্ত হওয়ায় এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা টানা ১১ দিন ছুটি কাটাবে। এই ছুটি সাধারণত দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে দেওয়া হয়।

সরকারি-বেসরকারি কলেজ ও টিটি কলেজ

সরকারি-বেসরকারি কলেজ ও টিটি কলেজগুলো সবচেয়ে বেশি ছুটি পাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত এসব প্রতিষ্ঠানে ছুটি থাকবে। সাপ্তাহিক ছুটিসহ এসব প্রতিষ্ঠানে মোট ১৪ দিনের দীর্ঘ ছুটি থাকছে। এই ছুটি দুর্গাপূজা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে ঘোষণা করা হয়েছে।

