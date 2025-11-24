সোমপুর মহাবিহারের ঐতিহ্যে গড়ে উঠছে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারের শিক্ষা-ঐতিহ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়। উদ্যোক্তা হাফিজুর রহমান খানের উদ্যোগে ২০১২ সালে রাজশাহীতে যাত্রা শুরু করে এ বিশ্ববিদ্যালয়। লক্ষ্য ছিল, নতুন প্রজন্মের মধ্যে উদ্ভাবনী চিন্তা ও জ্ঞানচর্চার স্পৃহা জাগিয়ে তোলা।
বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল ভাড়া করা ভবনে। বর্তমান পবা উপজেলার খড়খড়িতে ১৮ একর জায়গাজুড়ে এর স্থায়ী ক্যাম্পাস। আধুনিক স্থাপত্যে নির্মিত ক্যাম্পাসে রয়েছে দুটি একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন, আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং।
বিশ্ববিদ্যালয় উত্তরাঞ্চলের প্রথম অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। ২০২৩ থেকে দ্বি-সেমিস্টার পাঠদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. খাদেমুল ইসলাম মোল্যা বলেন, ‘প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্মত উচ্চশিক্ষা, আধুনিক গবেষণা, সৃজনশীল চিন্তা এবং উদ্যোক্তা -উদ্ভাবনকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।
তিনটি অনুষদে ১১টি বিভাগ, ৮৪টি প্রযুক্তিসম্পন্ন শ্রেণিকক্ষ, ২১টি আধুনিক ল্যাব, বৃহৎ লাইব্রেরি ও ডিজিটাল রিসোর্স শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষার সুযোগ দেয়। শিক্ষার্থীদের বিকাশে নিয়মিত আয়োজন করা হয় স্টাডি ট্যুর, সেমিনার, বিতর্ক, কুইজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সামাজিক কার্যক্রম। বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ পর্যন্ত ৯ হাজার ৪২১ শিক্ষার্থী ডিগ্রি নিয়েছেন। বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭ হাজার ৮৬০ জন।