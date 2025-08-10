এসএসসির পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

এসএসসি ও সমমানের উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশিত হয়েছে। আজ রোববার সকাল ১০টার দিকে ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়েছে।
চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় ফলাফল তুলনামূলক খারাপ করেছে শিক্ষার্থীরা। বিগত ১৬ বছরের মধ্যে পাসের হার সর্বনিম্ন। জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কম। ফলে এবার বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করেছে।
অনেকে দুই বা তার বেশি বিষয়ের খাতা চ্যালেঞ্জ করে আবেদন করেছে। শুধু ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে ২ লাখ ২৩ হাজার ৬৬৪টি খাতা চ্যালেঞ্জ করেছে শিক্ষার্থীরা। খাতা চ্যালেঞ্জ করা এসব শিক্ষার্থী ফল না পাওয়ায় একাদশে ভর্তির আবেদনও করতে পারছে না।
ফলাফল দেখবেন যেভাবে
বাংলাদেশ শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে গিয়ে পরীক্ষার নাম, পাসের বছর, বোর্ড, রোল ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে ফলাফল জানতে পারবেন।
এ ছাড়া মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে SSC লিখে স্পেস দিয়ে বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর (যেমন: DHA, COM, ইত্যাদি) লিখে স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে পরীক্ষার বছর লিখে 16222 নম্বরে পাঠালে ফিরতি মেসেজে ফলাফল জানতে পারবেন।
উদাহরণ:
যদি আপনি ঢাকা বোর্ডের অধীনে 123456 রোল নম্বর ও 2025 সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল জানতে চান, তাহলে মেসেজ অপশনে গিয়ে লিখুন: SSC DHA 123456 2025 এবং 16222 নম্বরে পাঠিয়ে দিন।
মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের জন্য
Dakhil<>Board Name[প্রথম তিন অক্ষর]<>Roll<>Year টাইপ করে 16222 নম্বরে পাঠাতে হবে।
যেমন, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের জন্য: Dakhil Mad 123456 2024 লিখে পাঠাতে হবে 16222 নম্বরে। ফলাফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রি-রেজিস্ট্রেশন করা পরীক্ষার্থীদের মোবাইল নম্বরে ফলাফল স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৌঁছে যাবে।
কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের জন্য
SSC<>Board name (প্রথম তিন অক্ষর)<> Roll<>Year টাইপ করে 16222 নম্বরে পাঠাতে হবে।
উদাহরণ: SSC<>Tec<>123456<>2024 এরপর 16222 নম্বরে পাঠিয়ে দিন।
আজ যেহেতু ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে, তাই সার্ভারে অনেক চাপ থাকতে পারে। তাই কিছুক্ষণ পরপর চেষ্টা করুন অথবা বিকল্প পদ্ধতিতে ফলাফল জানার চেষ্টা করুন।