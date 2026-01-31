মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে উৎসবমুখর পরিবেশে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৯ জানুয়ারি দিয়াবাড়ি স্থায়ী ক্যাম্পাস মাঠে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানটির সেক্টর-৬ ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীরা। এ বছর অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার প্রতিপাদ্য ছিল ‘একসাথে খেলি, একসাথে জিতি’।
বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও সার্বিক আয়োজন করেন সেক্টর-৬ ক্যাম্পাসের অধ্যক্ষ এম হেমায়েত উদ্দিন সিকদার। প্রাণবন্ত ক্রীড়া আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাইলস্টোন কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ কর্নেল (অব.) জিল্লুল মজিদ, পিএসসি।
অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাইলস্টোন কলেজের উপদেষ্টা কর্নেল (অব.) নুরন নবী, স্কুলের নির্বাহী অধ্যক্ষ রিফাত নবী আলম, কলেজের উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) মো. মাসুদ আলম, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর জহিরুল হক এবং পরিবহন পরিচালক মেজর (অব.) সিরাজ।
দিনব্যাপী আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীরা দৌড়, দলীয় খেলাসহ নানা ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে নিজেদের সক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস ও দলগত চেতনার পরিচয় দেয়। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।