রাত ১০টার পর জাবিতে সব অনুষ্ঠান বন্ধ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) ক্যাম্পাসের শান্তিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার স্বার্থে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রাত ১০টার পর যেকোনো প্রকার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
আজ শনিবার (১৫ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ভারপ্রাপ্ত ড. এ বি এম আজিজুর রহমানের পাঠানো এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্যটি জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য রাত ১০টার পরে অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করা হলো। রাত ১০টার পর কোনো অনুষ্ঠান চলমান থাকলে আয়োজকদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত বিধি/রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ছাড়া অনুষ্ঠান চলাকালীন শব্দের মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।’
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সবাইকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এ বি এম আজিজুর রহমান বলেন, ‘যে বিজ্ঞপ্তিটি দেওয়া হয়েছে সেটার আগের সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত। গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলেছে, যেটা নিয়ে অনেকে বিরক্ত হয়ে লেখালেখি করেছে। কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগও করেছে। তাই আজ আবার পুরোনো সিদ্ধান্তটি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।’