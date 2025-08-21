বেতন-ভাতা আটকে রাখলে মাদ্রাসাপ্রধানদের এমপিও স্থগিতের নির্দেশ

বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নিয়মিত প্রদান নিশ্চিত করতে কঠোর নির্দেশ দিয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর। বেতন-ভাতা আটকে রাখলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানপ্রধানের এমপিও স্থগিত এবং কমিটির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে অধিদপ্তর।
বুধবার (২০ আগস্ট) মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো. আব্দুল মান্নানের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অধিদপ্তর থেকে নিয়মিতভাবে বেতন-ভাতার সরকারি অংশ (এমপিও) প্রদান করা হলেও কিছু প্রতিষ্ঠান প্রধান বা কমিটি নানা কারণে তা শিক্ষক-কর্মচারীদের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে না। অথচ বিধি অনুযায়ী বেতন-ভাতা আটকে রাখার এখতিয়ার প্রতিষ্ঠানপ্রধান বা কমিটির নেই। এমনকি কোনো শিক্ষক-কর্মচারী সাময়িক বরখাস্ত হলেও তাঁর খোরপোশ ভাতা বন্ধ করা যাবে না।
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর বলেছে, প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা রক্ষায় বেতন-ভাতা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এ নির্দেশনা অমান্য করলে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রধানের এমপিও স্থগিত বা প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল করা হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রবিধান মালা ২০০৯ অনুযায়ী কমিটির বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।