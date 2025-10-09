হোম > শিক্ষা

কুয়েটের উপাচার্যের পদত্যাগে রাষ্ট্রপতির সম্মতি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

কুয়েটের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. হযরত আলী। ছবি: সংগৃহীত

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. হযরত আলীর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। একই সঙ্গে তাঁকে মূল পদে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বৃত্তি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে স্বাক্ষর করেন উপসচিব এ এস এম কাসেম।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রপতির আদেশে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, অধ্যাপক ড. হযরত আলী চলতি বছরের ২২ মে কুয়েটের উপাচার্য পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি বর্তমানে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক (গ্রেড-১) হিসেবে কর্মরত আছেন।

পদত্যাগ গ্রহণ-সংক্রান্ত চিঠির অনুলিপি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখা এবং কুয়েট ও চুয়েটের রেজিস্ট্রারের কাছেও পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিকে কেন্দ্র করে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুয়েট) সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে তৎকালীন উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যকে সরিয়ে দেয় সরকার। এরপর ১ মে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) অধ্যাপক মো. হযরত আলীকে কুয়েটের অন্তর্বর্তী উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পাল্টাপাল্টি আন্দোলন চলাকালে গত ১৯ মে তিনি দাপ্তরিক কাজে ঢাকায় যাওয়ার কথা বলে ক্যাম্পাস ছেড়েছিলেন।

২২ দিনের মাথায় কুয়েট উপাচার্যের পদত্যাগ
