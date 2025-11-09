হোম > শিক্ষা

কানাডার কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি

কানাডার কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তির আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। বৃত্তিটির আওতায় ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা দেশটির কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর বা পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারবেন। যেসব আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি বৈশ্বিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা অর্জনে আগ্রহী, এটা তাঁদের জন্য দারুণ সুযোগ।

কানাডার মন্ট্রিয়ল শহরে অবস্থিত কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দেশটির অন্যতম শীর্ষস্থানীয় গবেষণামূলক ও আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি। ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে ১৫০টির বেশি দেশ থেকে আসা শিক্ষার্থীদের নিয়ে এক বহু সাংস্কৃতিক শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ তৈরি করেছে। শিক্ষার পাশাপাশি উদ্ভাবন, গবেষণা ও বাস্তবমুখী জ্ঞানের ওপর জোর দেওয়ার জন্যও প্রতিষ্ঠানটি বিশেষভাবে বিখ্যাত।

সুযোগ-সুবিধা

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়টি কয়েকটি নতুন ও আকর্ষণীয় বৃত্তি চালু করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: টপ কনকর্ডিয়ান আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ও গ্র্যাজুয়েট এন্ট্রান্স স্কলারশিপ। যার মূল্য ১০ হাজার মার্কিন ডলার। কনকর্ডিয়া ইউনিভার্সিটি ডক্টরাল গ্র্যাজুয়েট ফেলোশিপ। এটি প্রতিবছর ১৪ হাজার মার্কিন ডলার করে চার বছরের জন্য। এ ছাড়া রয়েছে কনকর্ডিয়া মেরিট স্কলারশিপ। যার মূল্য ১০ হাজার মার্কিন ডলার।

আবেদনের যোগ্যতা

কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি পেতে আবেদনকারীদের কিছু নির্দিষ্ট যোগ্যতা পূরণ করতে হবে। এগুলো হলো আবেদনকারীকে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী হতে হবে। আবেদনকারীকে পড়াশোনার পুরো সময়জুড়ে পূর্ণকালীন কোনো ডিগ্রি প্রোগ্রামে ভর্তি থাকতে হবে। আবেদনকারীর ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত ইংরেজি ভাষার যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করতে হবে।

অধ্যয়নের ক্ষেত্রসমূহ

কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তির আওতায় স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে। এগুলো হলো আর্টস অ্যান্ড মিউজিক, থিওলজি ও ধর্মতত্ত্ববিষয়ক শিক্ষা, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান, যোগাযোগ (কমিউনিকেশন), অর্থনীতি ও রাজনীতি, পরিবেশ পরিকল্পনা ও নকশা, পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন, মানবিক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, আইন (ল), লাইফ সায়েন্সস, সমাজবিজ্ঞান।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা ক্লিক করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬।

