পর্ব-৭

ফোনেটিকস: ধ্বনির জাদু

মমতাজ জাহান মম

আমরা এ পর্যন্ত জেনেছি ধ্বনি মানে শব্দের ছোট ছোট আওয়াজ। আর সেগুলো দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি স্বরবর্ণ। অন্যটি ব্যঞ্জনবর্ণ। কিন্তু ইংরেজিতে আরও কিছু ধ্বনি আছে, যেগুলো একটু বিশেষ। যেমন:

১. অনুনাসিক ধ্বনি (Nasal sounds)

এ ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাস নাক

দিয়ে বের হয়।

সহজ উদাহরণ

■ m যেমন: man

■ n যেমন: net

■ ng যেমন: sing

আপনি যখন ‘ম’ বা ‘ন’ উচ্চারণ করেন, একটু খেয়াল করে দেখবেন বাতাস নাক দিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে। এটিই হলো অনুনাসিক।

২. দ্বিস্বরবর্ণ (Diphthongs)

দুটি স্বরবর্ণ একসঙ্গে মিশে একটি আলাদা ধ্বনি তৈরি করে। যেমন:

■ /ai/যেমন: eye, high

■ /oi/যেমন: boy, coin

■ /au/যেমন: cow, now

অর্থাৎ, স্বরবর্ণগুলো ঝটপট একে অন্যে মিশে যায় আর একটি নতুন সুর তৈরি করে।

৩. অদ্ভুত ধ্বনি (Special sounds)

‘th’ ধ্বনি দুই রকম:

■ নরম ‘th’ যেমন: this, that

■ শক্ত ‘th’ যেমন: think, thank

অনেকের এটি শিখতে কষ্ট হয়। এর কারণ এটি অনেক ভাষায় থাকে না।

‘r’ ধ্বনি ইংরেজিতে ‘r’ অনেক জায়গায় গলায় না এসে জিভ দিয়ে উচ্চারিত হয়।

ধ্বনি মিশ্রণের মজা

আমাদের মুখে হাজারও ছোট ছোট ধ্বনি মিলে বড় শব্দ গড়ে। ঠিক যেমন রং মিশিয়ে ছবি তৈরি হয়, তেমনি ধ্বনি মিশিয়ে ভাষার গান তৈরি হয়।

অনুশীলন

■ ‘sing’, ‘song’, ‘sink’ উচ্চারণ করে শোনো, নাকে বাতাস কেমন যাচ্ছে

খেয়াল করো।

■ ‘high’, ‘boy’, ‘cow’ উচ্চারণ করে শুনে দেখো স্বরবর্ণগুলো কেমন মিশে যাচ্ছে।

[চলবে]

