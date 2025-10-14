হোম > শিক্ষা

কারিগরি বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন কার্ড বিতরণ শুরু

শিক্ষা ডেস্ক

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের রেজিস্ট্রেশন কার্ড বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য এ কার্যক্রম আগামী ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে।

রোববার (১২ অক্টোবর) বোর্ডের সচিব মো. আল মাসুদ করিম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, সময়সূচি অনুযায়ী বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন শাখা (কক্ষ নম্বর: ৫০৪ ও ৫০৩) হতে বিতরণ করা হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানরা অথবা তাদের মনোনীত গ্রহীতাকে নির্ধারিত তারিখে রেজিস্ট্রেশন কার্ড গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়েছে। রেজিস্টেশন কার্ড গ্রহণের সময় উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন) বরাবর আবেদন করতে হবে এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের অ্যাফিলিয়েশন ফি পরিশোধের প্রমাণপত্রের ফটোকপি জমা দিতে হবে। বোর্ডের অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে ১৩ অঞ্চলভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন কার্ড বিতরণ কার্যক্রমের বিস্তারিত সময়সূচি উল্লেখ রয়েছে।

