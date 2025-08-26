হোম > শিক্ষা

প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষার ফল প্রকাশ

শিক্ষা ডেস্ক

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩ সালের বিএসসি অনার্স ইন-ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে।

২৪ আগস্ট, রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. এনামুল করিম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পরীক্ষার্থীরা তাঁদের ফলাফল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.nu.ac.bd/results থেকে জানতে পারবেন।

প্রকাশিত ফলাফলে কোনো প্রকার অসংগতি বা ভুলত্রুটি পাওয়া গেলে তা সংশোধন অথবা প্রয়োজনে ফলাফল সম্পূর্ণ বাতিল করার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

সম্পর্কিত

জাপানে সম্পূর্ণ বিনা খরচে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি করার সুযোগ

ডাকসু নির্বাচন: অন্য হলে প্রচারণা চালাতে অনুমতি লাগবে

ডাকসু নির্বাচনের প্রচারে প্রার্থীদের মানতে হবে যেসব নির্দেশনা

জাকসুর খসড়া প্রার্থী তালিকা প্রকাশ, ২০ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল

ইবি ছাত্র সংসদের নির্বাচন নভেম্বরের মধ্যে: উপাচার্য

রাকসুতে ছাত্রদলকে ঠেকাতে পাকিস্তানপন্থী প্রশাসনের ষড়যন্ত্র চলছে: রাবি ছাত্রদল সভাপতি

সিনিয়র-জুনিয়রের সম্পর্ক যেমন হওয়া উচিত

পরীক্ষায় নকল হলে আলামত ও খাতা সংরক্ষণ করতে হবে: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ডাকসু নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রকারীদের শিক্ষার্থীরা প্রতিহত করবে: জিএস প্রার্থী আল সাদী ভূঁইয়া

যারা মুক্তিযুদ্ধের আইডিওলজি ধারণ করে না, তাদের ডাকসু নির্বাচনে এনে পক্ষপাতিত্ব করেছে প্রশাসন: ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা