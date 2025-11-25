হোম > শিক্ষা

টেকসই উন্নয়ন ও উদ্ভাবনে ৪র্থ আইটিডি কনফারেন্স করবে গ্রিন ইউনিভার্সিটি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

৪র্থ আইটিডি কনফারেন্স উপলক্ষে ডিআরইউয়ে সংবাদ ব্রিফিংয়ে বক্তব্য রাখছেন আয়োজকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জ্ঞান, গবেষণা, টেকসই ব্যবসা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের ধারাকে আরও এগিয়ে নিতে ‘ইনোভেশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (আইটিডি) ২০২৫’ শীর্ষক চতুর্থ আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের আয়োজন করছে গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (জিইউবি)। যা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৭ ও ২৮ নভেম্বর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ ও আইন অনুষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত দু’দিনব্যাপী এই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে পূর্বাচলের আমেরিকান সিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে। এই আয়োজনের মিডিয়া পার্টনার আজকের পত্রিকা ও ঢাকা পোস্ট।

আজ মঙ্গলবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) শফিকুল কবির মিলনায়তনে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে আসন্ন কনফারেন্স সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন আয়োজকেরা।

তারা জানান, এবারের কনফারেন্সের প্রতিপাদ্য হচ্ছে— ‘টেকসই ব্যবসা ও আইনের অগ্রগতি: উদীয়মান অর্থনীতিতে পরিবেশ, সমাজ এবং সুশাসনের সমন্বয়’।

আয়োজকেরা বলছেন, শিক্ষাবিদ, শিল্প উদ্যোক্তা, গবেষক ও নীতিনির্ধারকদের সহযোগিতা ও জ্ঞান-বিনিময়ের লক্ষ্যেই ধারাবাহিকভাবে চতুর্থবারের মতো আইটিডি কনফারেন্সের আয়োজন করছে গ্রিন ইউনিভার্সিটি। গবেষণানির্ভর শিক্ষা, উদ্ভাবন ও টেকসই উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিশ্রুতি আরও শক্তিশালী করতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ পুরো আয়োজনকে সমৃদ্ধ করবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষক, গবেষক, পেশাজীবী ও ব্যবসায়িক বিশেষজ্ঞরা এতে অংশ নেবেন এবং টেকসই উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও সমসাময়িক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে মতবিনিময় করবেন।

আয়োজকদের তথ্য অনুযায়ী, দেশ-বিদেশ থেকে জমা পড়েছে প্রায় ১৯২টি গবেষণাপত্র। এর মধ্যে ১১৩টি পত্র উপস্থাপনার জন্য বাছাই করা হয়েছে। শুধু আইন বিভাগ থেকেই জমা পড়েছে ৫৮টি গবেষণাপত্র।

সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রিন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শরিফ উদ্দিন। তিনি বলেন, ‘শিক্ষাবিদ, শিল্প উদ্যোক্তা এবং নীতিনির্ধারকদের সম্পৃক্ত করে আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক গবেষণা, উদ্ভাবন ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করাতে চাই। কিন্তু বিশ্ব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্যবই নয়, বাস্তব জগতের সমন্বিত অভিজ্ঞতা অর্জন অত্যন্ত জরুরি। আইটিডি কনফারেন্স সেই সুযোগ তৈরি করে দেয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা চাই শিক্ষার্থীরা বৈশ্বিক সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নিয়ে এগিয়ে যাক। গবেষণায় দক্ষতা অর্জন করুক এবং উদ্ভাবনী সমাধান তৈরিতে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠুক। শিক্ষা, শিল্প ও নীতিনির্ধারণের এই ত্রিপক্ষীয় সমন্বয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়নে আরও শক্তিশালী ও অর্থবহ ভূমিকা রাখতে প্রস্তুত করবে।’

কনফারেন্সের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তারেক আজিজ বলেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপানসহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষক ও গবেষকদের উপস্থিতিতে এবারের আয়োজন একটি আন্তর্জাতিক মানের জ্ঞানমঞ্চ হয়ে উঠবে। নতুন প্রজন্মের গবেষক-শিক্ষার্থীদের জন্য এটি বৈশ্বিক ধারণা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের দুর্লভ সুযোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আরও জানা গেছে, দু’দিনের আইটিডি ২০২৫ কনফারেন্সে টেকসই অর্থায়ন, ইএসজি রিপোর্টিং, ডিজিটাল রূপান্তর, পরিবেশ আইন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিকতা, মানবাধিকার, করপোরেট গভর্ন্যান্সসহ সমসাময়িক নানা বিষয়ের ওপর মূল বক্তৃতা, গবেষণা উপস্থাপনা ও প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। আর নির্বাচিত সেরা গবেষণাপত্রগুলোকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হবে, যা আইটিডি সিরিজের গবেষণা উৎকর্ষ স্বীকৃতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে।

আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কনফারেন্সে সরাসরি উপস্থিতির পাশাপাশি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মেও যোগ দেওয়ার সুযোগ থাকবে।

উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (জিইউবি) বর্তমানে দেশের অন্যতম শীর্ষ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গবেষণা, উদ্ভাবন ও মানসম্মত উচ্চশিক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। প্রায় ২০০ জন অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং সাড়ে ৫ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক উন্নয়নেও গুরুত্ব দিচ্ছে।

