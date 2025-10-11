হোম > শিক্ষা

নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরিট বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক

ইউনিভার্সিটি অব আমস্টারডাম। ছবি: সংগৃহীত

নেদারল্যান্ডসের ইউনিভার্সিটি অব আমস্টারডাম মেরিট বৃত্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির আওতায় দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়টি থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য বৃত্তিটি কার্যকর থাকবে।

ইউনিভার্সিটি অব আমস্টারডাম নেদারল্যান্ডসের অন্যতম প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়। এটি ১৬৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ইউরোপের শীর্ষ গবেষণাধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি হিসেবে আমস্টারডামকে বিবেচনা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ৪০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে হাজার হাজার আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী রয়েছেন।

আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয় মেরিট বৃত্তি ব্যাপক প্রতিযোগিতামূলক। এই বৃত্তিটি বিশেষত ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ইউরোপীয় অর্থনৈতিক এলাকার বাইরে থেকে আগত শিক্ষার্থীদের জন্য। বৃত্তিটি শিক্ষার্থীদের উচ্চমানের একাডেমিক অর্জন এবং ভবিষ্যৎ পেশাগত সম্ভাবনা বিবেচনা করে দেওয়া হয়। এটি তাঁদের শিক্ষার খরচ কিছুটা হলেও কমাতে সাহায্য করে।

সুযোগ-সুবিধা

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য নেদারল্যান্ডসের ইউনিভার্সিটি অব আমস্টারডাম মেরিট স্কলারশিপের আওতায় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ বা আংশিক টিউশন ফি মওকুফ করা হবে।

আবেদনের যোগ্যতা

আবেদনকারীর অবশ্যই এমন একটি পাসপোর্ট থাকতে হবে, যা ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ইউরোপীয় অর্থনৈতিক এলাকার কোনো দেশের নয়। প্রার্থীকে অবশ্যই প্রথমবারের মতো ইউনিভার্সিটি অব আমস্টারডামের মাস্টার্স প্রোগ্রামে আবেদনকারী হতে হবে। এ ছাড়া প্রার্থীদের ডাচ ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাচারালাইজেশন সার্ভিসের ভিসা-সংক্রান্ত সব শর্ত পূরণ করতে হবে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

অনলাইন আবেদনপত্র, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, পূর্ববর্তী ডিগ্রি সার্টিফিকেট, ইংরেজি ভাষা দক্ষতার প্রমাণপত্র, পাসপোর্টের স্ক্যান কপি, প্রেরণার চিঠি ও হালনাগাদ করা জীবনবৃত্তান্ত।

অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো

মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও ব্যবসা, বিজ্ঞান, আইন, শিল্প ও ডিজাইন, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, আইটি ও ইনফরমেশন সিস্টেম ইত্যাদি।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬।

