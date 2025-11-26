হোম > শিক্ষা

এইচএসসির ফরম পূরণ শুরু কবে থেকে, জানাল ঢাকা শিক্ষা বোর্ড

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

২০২৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ফরম পূরণ আগামী ১ মার্চ থেকে শুরু হবে। এর আগে ২৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এইচএসসির নির্বাচনী পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে হবে।

আজ বুধবার ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তি থেকে এসব তথ্য জানা যায়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছুক শিক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষা নেওয়া শেষে ফলাফল আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রকাশ করতে হবে। এইচএসসির ফরম পূরণ আগামী ১ মার্চ থেকে শুরু হবে। ফরম পূরণের সময়সূচিসহ পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞপ্তি যথাসময়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে (https://dhakaeducationboard.gov.bd/site/) প্রকাশ করা হবে।

‘ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে’--লেখাটায় লিংকটা অ্যাড করে দেবেন।

সম্পর্কিত

গ্রিন ইউনিভার্সিটিতে আইটিডি কনফারেন্স ২০২৫: উদ্ভাবন, রূপান্তর ও টেকসই উন্নয়নের বৈশ্বিক মঞ্চ

তিন দাবিতে কর্মবিরতিতে প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকেরা

টেকসই উন্নয়ন ও উদ্ভাবনে ৪র্থ আইটিডি কনফারেন্স করবে গ্রিন ইউনিভার্সিটি

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

প্রস্তাবিত সেন্ট্রাল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল কাঠামোর বিরুদ্ধে ফের বিক্ষোভে ঢাকা কলেজের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীরা

কৃষি গুচ্ছের ভর্তি পরীক্ষার এবার আসন ৩৭০১

কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু ২৫ নভেম্বর, আবেদন ফি ১২০০

বাংলাদেশের ওষুধশিল্পে বায়োইকুইভ্যালেন্স স্টাডির সম্ভাবনা নিয়ে এআইইউবিতে সেমিনার অনুষ্ঠিত

কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কবে ভর্তি পরীক্ষা

সোমপুর মহাবিহারের ঐতিহ্যে গড়ে উঠছে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা